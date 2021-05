​Wat de F is Bitcoin Pizza Day?

Terwijl de meeste mensen met Bitcoin niet de beste week allertijden meemaken, is crypto hotter dan ooit. Mensen waarvan je het totaal niet verwacht, kijken ineens regelmatig op hun telefoon om te zien “of ze al miljonair zijn”. Eén van de grootste katalysators achter die populariteit is en blijft Bitcoin. Het mag dan een deukje hebben opgelopen door Tesla, pizzabedrijf Domino’s ziet er nog steeds brood in. Sterker nog, het betaalt zijn medewerkers vanaf nu uit in crypto. Er zit echter meer achter Bitcoin Pizza Day.

Tenminste, niet het hele bedrag, want wettelijk gezien moet iemand in euro’s worden betaald. Alles wat boven het minimumloon valt, dat mag echter wel rechtstreeks in de Bitcoin Wallet. Domino’s doet dit in samenwerking met BTC Direct. Domino’s geeft zelf aan dat het achter de beslissing staat, omdat het als werkgever iets extra’s wil bieden voor de toekomst. Dat klinkt heel goed, maar is niet zonder risico. Een cryptovaluta kan ook minder waard worden (zie het Tesla-voorbeeld ), waardoor het ook juist minder kan zijn voor de toekomst. In alle populariteit van cryptovaluta wordt dat detail er soms buiten gelaten, terwijl het handelen hierin wel degelijk met de nodige risico’s komt.

Om te weten waarom we vandaag op 22 mei Bitcoin Pizza Day vieren, dat is omdat er iets met Bitcoin en pizza gebeurde op 22 mei 2010. De eerste commerciële transactie met Bitcoin ooit. De klant kocht twee pizza’s voor 10.000 Bitcoin. Een bizar bedrag. Het wordt sinds vandaag dus nog iets vreemder, want Domino’s heeft besloten om medewerkers de keuze te geven meteen in digitale valuta te worden uitbetaald.

Domino's: salaris in Bitcoin

Aan de andere kant hoeft een medewerker er niet voor te kiezen een heel groot deel van het salaris in Bitcoin te laten uitbetalen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld tien of twintig euro per maand in de digitale munt te steken. Kijkend naar het verleden heeft Domino’s een slimme zet gedaan, want die pizza van 10.000 Bitcoin, was vandaag de dag vrij duur betaald: 10.000 Bitcoin is 298.467.722 euro waard.

Wil je meer weten over Bitcoin? We schreven eerder artikelen over hoe je je Bitcoin beheert en hoe je zelf cryptocurrency kunt kopen.





Beeldbron: Daria-Yakovleva