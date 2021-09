Bitcoin en NFT’s: Twitter omarmt de blockchain

Heeft iemand een briljante tweet geschreven, dan kun je veel meer doen dan een hartje geven of retweeten. Je kunt iemand een fooitje geven. Eerst kon dat gewoon in de reguliere valuta, maar nu kan dat ook in Bitcoin. Het is een nieuw initiatief van Twitter, dat de laatste tijd helemaal into de blockchain lijkt te zijn.

Twitter Tips in Bitcoin

Fooi kunnen geven op een tweet is een mooie manier om iemand toch even een knikje met de hoed te geven en iemands creativiteit te waarderen. Vanaf nu kun je je Bitcoin-wallet meteen op je profiel zetten, waardoor mensen je kunnen sponsoren met cryptovaluta in plaats van alleen de gewone valuta. Het enige spijtige hieraan is dat die fooien, die Tips heten op het social medium, niet bepaald breed verkrijgbaar zijn. Tips is wel beschikbaar voor de iOS-app van Twitter, maar Android-gebruikers moeten er nog even op wachten.

Dat fooien via Bitcoin gaat niet direct: Twitter wil hierin blijkbaar niet optreden als doorgeefluik, maar heeft het bedrijf Strike bereid gevonden om dit te faciliteren. De stapjes in de richting van de blockchain zijn er dus duidelijk wel, maar helemaal all the way gaat Twitter nog niet. Wel heeft het een andere directe manier gevonden om de blockchain te gebruiken. Het is nu nog niet beschikbaar, maar het platform kijkt of ze NFT’s als profielfoto’s kunnen inzetten. Volgens een woordvoerder wordt dat al veel gedaan, maar Twitter zou daarin graag beter ondersteunen.