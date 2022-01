​Het Nederlandse Lalaland gebruikt AI-modellen voor modemerken

Een bijzondere NFT-lancering vorige week, want tijdens CES heeft het Amsterdamse Lalaland (dus niet de film) een non-fungible token uitgebracht. Het is voor het eerst dat het techbedrijf virtuele modellen, digitale mode en de blockchain mixt. Het bedrijf hoopt uiteindelijk een nieuw distributiekanaal voor zijn virtuele modemodellen te vinden in de Metaverse.

Kunstmatige intelligentie Om helemaal te begrijpen wat de NFT precies inhoudt, is het handig om te weten wat Lalaland precies doet. Dit Amsterdamse bedrijf biedt fotorealistische menselijke modellen aan. Dit zijn virtuele mensen die niet echt bestaan, maar door kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd. Deze modemodellen kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld modemerken, maar ook online retailers om hun kleding aan de man of vrouw te brengen. Daarvoor hebben ze Lalaland’s Genesis Meta Model Creator ontwikkeld, waarmee bedrijven virtuele fotomodellen kunnen maken met verschillende lichaamstypes, maten en huidskleuren. Hierdoor is het niet meer nodig om een echt model in te huren, of een dure fotostudio met fotograaf. Bovendien is het ook makkelijker om kledingstukken op meerdere lichaamstypes te tonen, wat ideaal is om online shoppers te laten zien hoe een bepaald kledingstuk er op hun lichaamsvorm uitziet.

Lalaland Lalaland is in 2019 opgericht door Michael Musandu, Ugnius Rimsa en Harold Smeeman. Het is een bekende naam in het Nederlandse kunstmatige intelligentieveld: Google’s Black Founders Fund ondersteunt het bedrijf en het is één van de finalisten van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Lalaland is een techbedrijf dus, geen modebedrijf, al heeft het daar wel veel affiniteit mee. Het idee om een eigen NFT te lanceren is dan ook niet een al te ver-van-zijn-bed-show. Chief Commercial Officer Harold Smeeman: "De release van onze NFT is een prachtig moment, want hiermee openen we nieuwe mogelijkheden en waarde voor NFT's, evenals een nieuw distributiekanaal voor onze virtuele modemodellen in de metaverse."

Nederlandse NFT's Vorig jaar was Lalaland ook aanwezig op CES, maar toen vooral om hun 3D-modellen te laten zien. Nu gaat het dus volledig voor NFT’s, al is ook dat vooral een manier om te laten zien waartoe dit innovatieve techbedrijf in staat is. En zeker in deze coronatijden waarin het niet makkelijk is om met meerdere mensen samen te komen, is het niet hoeven gebruiken van modellen en fotografen een enorme plus voor webwinkels, die juist steeds meer klanten over de virtuele vloer krijgen.