​Zo koop je je allereerste NFT

Ze komen volop voorbij en mensen die al ‘in het wereldje’ zitten, lijken er ook werkelijk alles van te weten. Toch is nog niet iedereen volop bezig in de NFT-business en dat hoeft ook niet. In dit artikel leer je hoe je je allereerste NFT koopt.

Een NFT is een token, het vertegenwoordigt iets dat van jou is. Eigenlijk is een NFT alleen het eigendomsbewijs over een bepaald object. Dat kan een digitaal kunstwerk in de vorm van een .jpg’je zijn, maar ook een YouTube-video of een muzieknummer. Iedereen weet dat een bepaald kunstwerk is toegeëigend, omdat dat zo wordt vastgelegd via het ERC-20-protocol. Je NFT krijgt in de blockchain een uniek nummer, waardoor hij altijd traceerbaar is. Kortom, het is een stukje internet dat helemaal van jou is en dat ook flink wat waard kan zijn, zoals bijvoorbeeld de eerste tweet die ooit werd geplaatst.

Het eerste wat je moet weten over NFT’s, non-fungible tokens, is dat ze weliswaar allemaal uniek zijn: ze zijn niet allemaal miljoenen euro’s zoals sommige aapjes van de Bored Ape Yacht Club . Er zijn ook NFT’s die je al voor een paar euro kunt kopen. Het is dus zeker niet alleen voor de rijken der aarde of mensen die zich al jaren met kunst bezighouden: iedereen kan een NFT in zijn bezit krijgen voor een veel schappelijker bedrag.

Je zal merken dat er bijvoorbeeld ‘60’ bij staat. 60 euro, een koopje! Vergis je echter niet: NFT’s worden verkocht voor cryptovaluta. 60 staat waarschijnlijk voor Ethereum, de cryptovaluta die veelal wordt ingezet in deze wereld. Er zijn ook platforms die hun eigen coins gebruiken, waarvan je dan dus een voorraadje moet aanboren om de aankoop te kunnen doen. Het is goed om te realiseren dat cryptovaluta onderhevig zijn aan koersen. Als een aapje van de Bored Ape Yacht Club de ene dag 60 Ethereum is, dan kan dat dus in euro veel duurder zijn dan de dag erna. Sterker nog: dat kan met het uur verschillen.

Om zo’n NFT te bemachtigen, heb je een aantal dingen nodig. Je kunt er niet voor naar een fysieke winkel of betalen met je cash geld. NFT’s worden verhandeld op marktplaatsen op internet, zoals het bekende OpenSea. Hier kun je in een database zoeken op een bepaald onderwerp of een bepaalde artiest en zo een NFT naar je smaak vinden. Je ziet dan ook meteen wat er al is geboden voor een bepaald object en zo kun je een goede afweging maken van of jij het dat waard vindt.

Coinbase

Dat Ethereum dat is benodigd, dat koop je niet op OpenSea. Zoals je kunt zien als je op een object klikt bij OpenSea, zijn er allerlei cryptowallets waarvandaan je de aankoop kunt doen. Wil je dus per se iets via OpenSea kopen, zorg dan dat je een wallet kiest die dat platform ook ondersteunt, zoals Coinbase of Metamask. In die wallet komt ook je aankoop te staan, namelijk onder ‘collectibles’. Je kunt je wallet aanvullen door met je euro’s cryptovaluta (in het geval van NFT’s is dat dus meestal ETH, van Ethereum) te kopen. Ook hier is het slim om een goed instapmoment te kiezen, want de koers kan flink wisselen.

Vind je OpenSea maar niks, dan kun je ook andere marktplaatsen proberen, zoals Rarible, Sorare of FTX US. Goed om te weten: er zijn ook marktplaatsen waarbij je geen softwarewallet nodig hebt, omdat die een ingebouwde wallet hebben op de site. Zodra je inlogt, log je dus ook in op je wallet, waarmee je dan meteen aankopen kunt doen.