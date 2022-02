​Zal Ethereum ooit groter worden dan Bitcoin?

In de cryptovaluta zijn er een paar grote munten die bijna iedereen wel kent: Bitcoin en Ethereum. Bitcoin is de bekendste van de twee, en ook de grootste. De vraag is of Bitcoin groter zal worden, of dat Ethereum toch kans loopt om ‘de nieuwe Bitcoin’ te zijn. We zetten zijn kansen uiteen.



Ethereum versus Bitcoin

Ethereum en Bitcoin zijn verschillende cryptovaluta, maar het zijn wel beiden crypto. Het kopen van Ethereum gaat in principe hetzelfde als bij Bitcoin: je hebt een wallet en je kunt van apps gebruikmaken om je virtuele munten aan te schaffen. Bitcoin is als crypto bekend als BTC en Ethereum als ETH. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van meer dan 1 biljoen euro. Echter zijn er ook grote verschillen tussen de twee.

Kijkend naar 2021 zien we een groei van 400 procent waarop Ethereum het won van Bitcoin, dat slechts 70 procent omhoog schoot. Hoewel 15.000 bedrijven over de hele wereld Bitcoin accepteren (dat zijn er maar 1 op de 10.000), is Ethereum helemaal niet zo bekend in de echte wereld. Ethereum is meer de koning van de virtuele wereld. Dat komt omdat het smart contracts mogelijk maakt, wat Bitcoin niet kan: deze kunnen automatisch transacties laten plaatsvinden zonder dat er iets tussen hoeft te komen.

Die smart contracts zijn geautomatiseerde overeenkomsten die ervoor zorgen dat geld en activa van eigenaar wisselen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De volledige hoeveelheid aan transacties op het platform maken gebruik van ether. Het succes van het platform is de reden waarom ether de afgelopen jaren zo gigantisch is gegroeid. Het feit dat ether het platform voedt, geeft het een nut en een intrinsieke waarde die bitcoin niet heeft. Dat heeft grote invloed: hierdoor kun je er huizen mee kopen of concertkaartjes: typisch dingen die authenticatie nodig hebben.

NFT’s

Zo is Ethereum wat veelzijdiger dan Bitcoin: je kunt er meer mee. Zo betaal je NFT’s met Ethereum. NFT’s zijn non-fungible tokens, zoals de YouTube-video Charlie bit my Finger of de apen van de Bored Ape Yachtclub. Je kunt deze niet met Bitcoin kopen: je hebt echt Ethereum nodig. Zoals je aan de berichtgeving van het laatste half jaar hebt gemerkt, doen steeds meer bedrijven iets met NFT’s. Geen wonder dus dat Ethereum in 2021 enorm is gestegen.

Ontwikkelaars maken vaker betaalsystemen die werken met Ethereum. In 2020 waren er 2.300 ontwikkelaars met Ethereum bezig, versus 400 van Bitcoin. En 2020 was nog voor de grote NFT-hype, dus dit aantal zal inmiddels gigantisch zijn gestegen. Hoe meer ontwikkelaars een bepaalde manier van werken omarmen, des te meer apps er worden ontwikkeld die gebruikmaken van Ethereum als betaalmiddel. Dat heeft ook voordelen voor duurzaamheid, want er is veel kritiek op cryptovaluta. Ze kosten namelijk enorm veel energie en dat zorgt voor veel uitstoot. Juist omdat het zo populair is, zijn er ook ontwikkelaars die werken aan een duurzamere variant die veiliger en duurzamer is en waarmee ook meer transacties per seconde kunnen worden verricht.

Decentraland

Het zijn niet alleen de ontwikkelaars die de crypto omarmen: bedrijven die gespecialiseerd zijn in de digitale wereld zijn ook voorstanders van Ethereum. We noemen bijvoorbeeld een van de grootste metaverses: Decentraland. Zijn eigen token, MANA, is gebouwd op de blockchain van Ethereum. Hetzelfde geldt voor Sandbox’ SAND. Aangezien veel grote bedrijven hun heil zien in het metaverse, is de kans dat die (deels) van geld worden voorzien door Ethereum geen gekke gedachte. Meta (Facebook) is ermee bezig, al is die gecentraliseerd en niet gedecentraliseerd: Decentraland en Sandbox zijn dat absoluut wel en die zijn een stuk groter dan wat Meta ooit in het metaverse heeft gedaan.

Wel is de waarde van Ethereum op dit moment lager dan die van Bitcoin: Ether is 500 miljard dollar waard, terwijl Bitcoin twee keer zoveel waarde vertegenwoordigt. Alleen heeft Bitcoin inmiddels, mede door het besluit van Tesla om Bitcoin te accepteren en hier ook in te investeren, enorm de naam dat het milieu-onvriendelijk is, waardoor het voor veel mensen toch minder aantrekkelijk is geworden.

Duurzaamheid

Bitcoin zou net zoveel energie gebruiken als de hele Filipijnen. Ethereum is op dit moment niet veel beter, maar er lijken wel meer initiatieven te zijn om dat te veranderen. Zeker nu de gasprijzen zo rap omhoog schieten, zien mensen er steeds meer de waarde van in om Eth2-projecten te starten, een soort Ethereum 2.0. Het belooft een reductie van energieverbruik van.. 99,9 procent. Dat is iets om blij van te worden, waardoor ontwikkelaars liever met Ethereum in zee gaan.

Hoewel Bitcoin niet helemaal stilstaat, lijkt het soms alsof Bitcoin de belangrijke eerste push deed naar cryptovaluta, maar dat het nu wordt ingehaald door een veelzijdige concurrent. Er is immers maar een beperkt aantal Bitcoin beschikbaar: het kunnen er nooit meer dan 21 miljoen zijn. Bitcoin heeft het wiel uitgevonden, maar het lijkt erop dat Ethereum uiteindelijk de drijfveer kan gaan worden achter dat wiel.

