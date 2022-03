Zo wordt er door middel van NFT's geld ingezameld voor Oekraïne

Vandaag staat in het teken van geld inzamelen voor Oekraïne en waar we gisteren al schreven wat je zoal zelf kunt doen, is er nog iets wat we niet hebben gemeld. Je kunt namelijk ook NFT’s kopen. Verschillende NFT-projecten zijn hiervoor opgezet, waaronder eentje van Oekraïne zelf.

Het project van Oekraïne zelf is nog niet live, maar afgelopen donderdag schreef de minister president Mykhailo Fedorov dat ze wel van plan zijn om met NFT’s te komen om het leger te kunnen financieren. Het zou alleen om NFT’s gaan, dus niet om bijvoorbeeld een eigen crypovaluta. Hoe we die NFT’s straks kunnen vinden en kopen, dat is nog onbekend. Ook is het onduidelijk wat voor NFT’s het überhaupt zijn. Wordt hopelijk snel vervolgd.

NFT's voor Oekraïne

Ondertussen zijn er gelukkig voldoende andere NFT’s die ook zijn gemaakt om het land te helpen. UkraineDAO is hier een voorbeeld van. Het is een NFT in de vorm van een digitale Oekraïense vlag en alle opbrengsten van de NFT-verkopen gaan direct naar de ‘Come Back Alive’-campagne ter bescherming van het land. Het kreeg onder andere veel aandacht om Nadya Tolokonnikova van de Russische activisten Pussy Riot er ook in heeft geïnvesteerd. Inmiddels is er al meer dan 6 miljoen euro opgehaald.

Een ander project is Waone Interesni Kazki, een artiest in surrealisme die zijn meest beroemde werken in NFT-vorm verkoopt om geld in te zamelen. De helft van de opbrengst gaat naar Oekraïense goede doelen. Het voordeel aan de NFT’s is dat ze niet per se miljoenen kosten per stuk: ze kosten zo’n 250 euro per stuk en van elke NFT is er maar één. Ze zijn onder andere verkrijgbaar van schilderijen als Prisoned Mind, Beta to Alpha Transition en The Seed of a Good Idea. Als je van veel kleur houdt en van de stijl van Dali, dan zal deze kunstenaar je aanspreken. En zo niet, dan de achterliggende gedachte wel.