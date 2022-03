​Boek een Airbnb en help Oekraïne + andere manieren om te helpen

Hoewel je bij veel goede doelen zoals onder andere het Rode Kruis en Unicef wel terechtkunt om geld te doneren voor Oekraïne, is het niet bij alle goede doelen even duidelijk of het geld wel aankomt en waar het precies naartoe gaat. Nu is er een heel creatieve manier gevonden om geld te doneren, namelijk via Airbnb. Dit is hoe het werkt en wat je nog meer kunt doen.

Airbnb boeken in Oekraïne

Een Amerikaan kwam op het idee: een Airbnb boeken in Oekraïne, maar er vervolgens niet naartoe gaan. Zo help je heel snel en makkelijk een inwoner van Oekraïne. Er is inmiddels al voor meer dan 2 miljoen euro aan Airbnb-houders in Oekraïne gedoneerd via deze manier. Het is echt het enige wat je hoeft te doen: een Airbnb boeken en aangeven dat je niet komt, maar dat iemand vooral het geld moet houden om zichzelf te redden. Airbnb zal ook geen kosten voor zichzelf houden bij deze boekingen. Airbnb heeft meer initiatieven in het leven geroepen om Oekraïne te helpen: zo kun je zelf je huis boekbaar maken voor Oekraïense vluchtelingen en heeft het gratis verblijfplaatsen beschikbaar gemaakt voor 100.00 vluchtelingen. Airbnb is niet het enige bedrijf dat met creatieve manieren komt om de mensen te helpen. De creatieve marktplaats Etsy heeft gezegd dat Oekraïense Etsy-gebruikers geen fees hoeven te betalen voor hun winkeltje: hetzelfde geldt voor advertentiekosten.

Tesla en Uber Er is meer. Zo kunnen Oekraïners met een elektrisch voertuig gebruikmaken van de Tesla Supercharger-laadpalen bij de grens van Hongarije en Polen. Elon Musk doet meer: zo heeft hij ook zijn Starlink-internetsatellieten beschikbaar gesteld voor internettoegang in Oekraïne. Andere bedrijven verlagen bijvoorbeeld hun prijzen voor bellen naar Oekraïne, waaronder T-Mobile. Uber biedt gratis ritjes voor mensen nabij de grens van Oekraïne en Polen. In de Verenigde Staten kunnen mensen ook via de Uber-app doneren aan de International Rescue Committee, naast een donatie van 1 miljoen dollar door Uber zelf. Daarnaast start het programma’s waarmee Oekraïense vluchtelingen Uber-chauffeurs kunnen worden in andere landen.

Giro555-actie Wil je zelf meer doen, dan kun je onder andere geld doneren aan goede doelen, maar bijvoorbeeld ook helpen tijdens de Giro555-televisieshow Samen in Actie voor Oekraïne die morgen op televisie is bij NPO1, RTL4 en SBS6. Ook op de radio wordt morgen aandacht gevraagd voor donaties aan Giro555. Er is inmiddels al meer dan 16 miljoen euro opgehaald, maar dat zal na morgen hopelijk een stuk meer zijn. Ook veel spaaracties van bedrijven staan het nu toe om je sterren, je punten, je miles, enzovoort in te leveren voor Oekraïne. Denk aan Pathé Stars en Albert Heijn Miles. Ook roepen supermarkten op om je statiegeld op Giro555 te storten. Ook zijn er veel lokale actie, zoals van kinderen die tekeningen maken voor donaties. Andere dingen die je kunt doen om Oekraïne te helpen, dat is bijvoorbeeld in je eigen plaats kijken of er inzamelingsacties worden gehouden. Diverse basisscholen helpen hieraan mee, door onder andere telefoonopladers en powerbanks voor vluchtelingen te organiseren, maar bijvoorbeeld ook dagelijkse dingen zoals zeep en tampons. Zo hoef je niet per se te helpen met een donatie in geld, maar kun je bijvoorbeeld je voorraadkast inzetten om de mensen toch nog te helpen. Succes!