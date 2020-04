Hoe online community’s Nederlanders dichter bij elkaar brengen

Het is hartverwarmend. In korte tijd zijn er veel online community’s ontstaan voor mensen die – direct of indirect – getroffen zijn door het coronavirus. Veelal in de vorm van Facebookgroepen, maar ook op persoonlijke profielen en op eigen websites zijn mooie initiatieven te zien. In tijden van crisis hebben we meer dan ooit de behoefte aan echte en oprechte connecties, willen we elkaar helpen en graag ergens bij horen. Inmiddels zijn 8 miljoen Nederlanders lid van een actieve Facebookgroep. Maar hoe haal je het meest uit zo’n online community? Hoe activeer je de leden?



Maartje Blijleven, founder van We love communities en de Online Community Academy, zet 9 belangrijke tips voor je op een rij en geeft bij elke tip een voorbeeld van een sociaal initiatief op Facebook of Instagram in deze crisistijd. Deze initiatieven zijn soms heel lokaal en dichtbij, en soms voor het hele land. Laat je inspireren: