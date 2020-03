​Hunkemöller gaat klanten gepersonaliseerde ervaringen bieden

Tijdens de eerste maanden van de samenwerking heeft Hunkemöller meer dan 20 scenario’s voor personalisatie bedacht en verspreid onder hun klanten via verschillende kanalen. Dat bleek enorm effectief. Het bedrijf gebruikte bijvoorbeeld Insider's ‘social proof’ technologie, waarmee ze onder klanten een gevoel van urgentie konden creëren. Door inzicht te geven in de populariteit van ieder product, werd er extra vertrouwen gegenereerd onder online shoppers. Hunkemöller laat daarnaast bij die producten de klantbeoordelingen zien, hoeveel exemplaren ervan nog op voorraad zijn en hoeveel andere mensen het artikel op datzelfde moment bekijken. Niet alleen zag Hunkemöller hierdoor de omzet aanzienlijk toenemen, de ROI werd zelfs 13x terugverdiend.

Het bekende lingeriemerk Hunkemöller heeft meer dan 900 winkels in 22 landen. Om klanten meer persoonlijke ervaringen te bieden tijdens het online shoppen is Hunkemöller een samenwerking aangegaan met het bedrijf Insider . Hunkemöller maakt hierdoor gebruik van de nieuwste AI en multichannel personalisatietechnologieën. Dankzij deze samenwerking heeft Hunkemöller hun ROI (Return On Investment) al 13x terugverdiend en hebben zij besloten deze AI-toepassingen verder uit te breiden naar 10 andere landen.

Optimaliseren marketingbudget

Het Growth Management Platform van Insider voegt klantgegevens uit verschillende kanalen samen om gebruikers te segmenteren en te activeren via AI en machine-learning technologieën. Hiermee is het voor merken mogelijk om gebruikers in realtime te bereiken op basis van historische, actuele en voorspellende gegevens (zoals waarschijnlijkheid tot aankoop, gevoeligheid voor kortingen, etc.). Met deze uitkomsten maakt Insider vervolgens gepersonaliseerde toepassingen via internet, app, e-mail, messaging apps en meer. Dit voorkomt verspilling van het marketingbudget en verlaagt de kosten die worden uitgegeven aan bijvoorbeeld het werven van nieuwe klanten, advertentiekosten, conversatieratio’s en andere cruciale marketingcriteria.

Insider biedt een zeer eenvoudige- en gemakkelijke integratie voor haar partners. Waar normaal gesproken complexe, multi-stage integraties noodzakelijk zijn met behulp van IT teams, behoort dit bij Insider tot de verleden tijd en kunnen de verschillende campagnes en personalisaties in zeer korte tijd worden opgezet.