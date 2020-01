Google komt met Tangi, een social platform voor creatievelingen

Ooit heeft Google een gooi gedaan naar social media-succes, maar Google Plus was niet het succes waar het op hoopte. Nu is er een nieuwe gooi in de vorm van Tangi, een soort crea-bea-TikTok. Google’s lab Area 120 is ermee gekomen en het is de bedoeling dat je er mini-doe-het-zelf-video’s op kunt plaatsen.

DIY-social network

Je kent de video’s waarin heel snel en soms zelfs in stop-motion een bepaald recept wordt klaargemaakt. Alsof je alles maar in één minuut kunt klaarmaken. Het ziet er vaak simpelweg te makkelijk uit om te maken, en tegelijkertijd te lekker als het eenmaal uit de pan of oven komt. Genoeg food-inspiratie online, maar er is eigenlijk weinig voor creatieve uitspattingen. Je kunt DIY-projecten (Do It Yourself) van mensen kopen op Etsy en vooral in beeld delen op Pinterest, maar er is nog niet echt een videodienst die daarin groot is.

Dat hebben ze gespot bij Google en daarom is er uit Area 120 Tangi komen rollen. Het is een social media-platform waarop je korte DIY-filmpjes kunt kijken en kunt delen. Binnen één minuut moet je in een Tangi-video kunnen uitleggen hoe je een bepaald iets kunt maken, of een lifehack kunt toepassen. Dat is tenminste het idee achter Tangi: inspireren tot creëren.