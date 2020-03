De aanpak van nepnieuws over het coronavirus door de grootste techbedrijven ter wereld

De grootste techbedrijven ter wereld slaan hun handen ineen tegen de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus . Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Twitter, Reddit en YouTube lieten maakten dit bekend via een verklaring op Twitter. Ze gaan nauw samenwerken om te voorkomen dat nepnieuws zich op deze platformen kunnen verspreiden. Deze grote jongens bereiken een miljoenen - zo niet miljarden - publiek dus het is een heel goed initiatief om zoveel mogelijk nepnieuws gezamenlijk te onderscheppen.

Hoe wordt nepnieuws onderschept?

Tot nu toe is niet bekend hoe de bedrijven (gezamenlijk) het nepnieuws willen onderscheppen. Het zal neerkomen op het verwijderen van misleidende berichten over het coronavirus. Dat betreft trouwens niet alleen berichten, maar ook nieuwsartikelen van een bedenkelijke bron en advertenties. De afgelopen weken waren er verschillende partijen die adverteerden met zogenaamde COVID-19 behandelingen en doken er video's op met valse informatie over de oorsprong van het virus.

Het is nu nog niet bekend of de bedrijven zich eerst of alleen richten op de aanpak van nepnieuws in de Verenigde Staten, of dat dit wereldwijd aangepakt wordt. In ons eigen land hebben we er namelijk ook volop mee te maken. Dit weekend dook er nog een nep bericht op van een 'arts' van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat bericht werd massaal gedeeld, maar er bleek niets van waar.