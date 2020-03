Deze website over het coronavirus krijgt miljoenen bezoekers per dag

De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann begon een paar maanden geleden met de bouw van een website over het coronavirus. Op deze site worden elke 10 minuten de wereldwijde besmettingen geüpdate. Alle beschikbare data over het virus heeft Avi slim samengevoegd op nvoc2019.live, een website die inmiddels miljoenen bezoekers per dag krijgt. Je ziet in één oogopslag in welke landen de meeste besmettingen voorkomen en hoeveel personen daar zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels is het virus al opgedoken in 113 van de 195 landen.

Gegevens van verschillende bronnen

Avi begon met het bouwen van zijn site in december 2019. Hij maakt gebruik van verschillende bronnen, zoals de WHO (World Health Organization) en lokale instanties, in Nederland is dat het RIVM. Naast data met cijfers geeft hij de wereldwijde besmettingen ook weer op een overzichtelijke kaart, waardoor het in één oogopslag duidelijk is dat er vooral in Azië en Europa nu veel patiënten zijn. Avi bouwde de site omdat hij ontdekte dat er allerlei nepnieuws over besmettingen de ronde deed. Omdat op zijn site feiten worden weergegeven van officiële instanties, krijgt het inmiddels miljoenen bezoekers per dag.

Avi wil dat er ook steeds nieuwe functies op de website komen. Het is volgens hem vooral interessant om te kijken naar de procentuele toename van het aantal besmettingen.

Feedback van bezoekers

Bezoekers aan de site sturen berichten als ze iets onnauwkeurigs ontdekken. Zo was er onlangs een bug op de site en waren alle gevallen ineens verdubbeld. Inmiddels toont de site niet alleen het aantal besmettingen, maar ook het aantal mensen dat is hersteld van het virus. De scholier is zo'n 6 uur per dag bezig met zijn site. Op de site wordt ook meer uitleg gegeven over het virus.

Nemen we het coronavirus wel serieus genoeg in Nederland?

Hoewel we inmiddels de instructie hebben gekregen om geen handen meer te schudden en evenementen massaal worden afgelast, is er in ons eigen land en vanuit het buitenland kritiek op de manier waarop we omgaan met het virus. Nemen we het hier wel serieus genoeg? Er wordt op Twitter massaal kritiek geuit en grappen over gemaakt. Inmiddels wordt Brabanders geadviseerd om sociaal contact te beperken en thuis te werken voor zover mogelijk. Als het aantal besmettingen toe blijft nemen is het aannemelijk dat er meer maatregelen worden genomen.