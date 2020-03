Zo herken je nepnieuws over het coronavirus

Het coronavirus is helaas nog steeds dagelijks in het nieuws. Toen de uitbraak net een feit was, wemelde het al van het nepnieuws over het virus. Inmiddels zijn we meer dan een maand verder, heeft het virus zich verspreid en neemt de fake berichtgeving alleen maar verder toe. Hoe kun je echt nieuws van nepnieuws onderscheiden? Wij vertellen je waar je op moet letten! 1. Kijk kritisch naar de bron Dit klinkt als een open deur, maar op social media doen nogal eens spookverhalen de ronde. Die vervolgens massaal worden gedeeld waardoor mensen het als betrouwbaar gaan zien. Want waarom hebben anders duizenden mensen het bericht gedeeld? Nou, dat kan dus gewoon een grapje zijn van je buurman waarna iedereen in paniek raakte en het bericht begon te delen. Vooral op Facebook gebeurt dit massaal, maar ook op Twitter komt geregeld nepnieuws voorbij. We zeggen het nog maar eens: kijk kritisch naar de bron en controleer eerst of het nieuws klopt voordat je het zelf deelt. Nu er ook in Nederland patiënten zijn met het coronavirus, duikt ook in ons land geregeld nepnieuws op.

2. Geloof niet alle video's die je ziet Er verschijnen steeds meer deepfake video's en die worden ook gemaakt over het coronavirus. Zo lijkt het of een betrouwbare bron iets vertelt over het virus, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. En ja, dat ziet er heel echt uit en is zelfs lastig te herkennen. Pas als grote media het nieuws delen en hebben geverifieerd weet je (bijna) zeker dat het geen nepnieuws is. 3. Zou het een hoax kunnen zijn? Bijna dagelijks delen we massaal, vooral weer via social media, compleet verzonnen verhalen (ook wel hoax genoemd). Vaak zijn die behoorlijk schokkende berichten, waarvan je misschien zelfs even achterover deinst. 'Heel Nederland in quarantaine' of 'Alle scholen worden de komende weken gesloten' kwamen al voorbij. Dit soort grote beslissingen worden altijd aangekondigd op officiële sites van instanties en op betrouwbare nieuwssites. Bij aankondigingen van dit formaat mag je je dus best even achter de oren krabben en je afvragen of het geen hoax is. Deze week was Hogeschool Saxion het slachtoffer van een hoax, toen een niet van echt te onderscheiden tekst in de eigen huisstijl werd verspreid. Hierin stond dat de school een week op slot zou gaan vanwege een besmet personeelslid. Het bleek complete onzin te zijn. Lees ook even onderstaande berichten op Twitter over het herkennen van nepnieuws.

Hoe ontdek je welke informatie op sociale media betrouwbaar is? Hoe beslis je of je iets deelt? Hoe vermijd je dat je desinformatie helpt verspreiden?



Wel, er bestaat een eenvoudige methode. Ter illustratie gaan we die toepassen op een recente retweet van @GeertNoels.



4. Controle bij betrouwbare bronnen Het RIVM publiceert actuele informatie over het coronavirus. Zodra er nieuwe besmettingen worden geconstateerd of maatregelen genomen dan lees je dit op deze pagina van het RIVM. Je ziet ook in een oogopslag hoeveel mensen in Nederland besmet zijn met het virus en waar zij wonen. Maak je je ongerust en heb je vragen? Dan kun je het RIVM ook bellen op een speciaal nummer: 0800-1351. Ga je op reis en twijfel je of het verstandig is om te vertrekken? Kijk dan hier op de site van de Rijksoverheid. Veel Nederlanders stellen hun (korte) vakanties trouwens uit vanwege het virus, zo merkt de reisbranche. Dat is lang niet altijd nodig, maar wanneer je naar een risicogebied vertrekt is het wel verstandig om hier kritisch op te zijn. Op de regionale websites van de GGD vind je uitgebreide informaties over besmettingen met het virus in de regio. Kortom: controleer altijd bij verschillende betrouwbare bronnen of zij het nieuws hebben overgenomen. Als dit niet het geval is mag je je afvragen of je te maken hebt met nepnieuws.