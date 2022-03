​Iedereen doet Rusland in de ban, behalve cryptoplatformen

Zo ver is het echter nog niet, waardoor Russen op deze platformen nog kunnen handelen. Brain Armstrong van Coinbase zegt: “Wij vinden dat iedereen toegang verdient tot financiële basisdiensten, tenzij de wet anders bepaalt. Sommige gewone Russen gebruiken crypto als een reddingslijn nu hun valuta is ingestort. Velen van hen zijn waarschijnlijk tegen wat hun land doet en een verbod zou hen ook pijn doen.” Er zouden miljoenen Russen op Coinbase en Binance te vinden zijn.

Het gaat om het platform Binance , al is Coinbase ook een grote vis in de cryptovijver die hetzelfde heeft gezegd: Russische gebruikers worden niet van de app afgekickt. Hoewel ze hiervoor veel boze mensen, maar ook klagende autoriteiten over zich heen krijgen, blijven ze bij hun standpunt. Tegelijkertijd doen ze ook niet iets wat tegen de regels is. Ze houden zich aan de internationale sancties en als er inderdaad een volledige ban moet komen vanuit die sancties, dan zullen ze hieraan meewerken.

Roebel naar crypto

Wat hij hierin echter niet bespreekt is dat crypto ook kunnen worden gebruikt om geld wit te wassen. Changpeng Zhao van Binance heeft daar wel iets over gezegd, namelijk dat crypto juist door zijn traceerbaarheid helemaal niet zo’n aantrekkelijke of slimme manier is dit te doen. Verder sluit hij zich aan bij wat Armstrong stelt: veel normale Russen staan niet achter deze oorlog. Hoewel beide platforms inderdaad legaal gezien Russen gewoon kunnen blijven toelaten, heeft de minister president van Oekraïne, Mykhailo Fedorov, wel al een keer opgeroepen om hiermee te stoppen.

In hoeverre het gerelateerd is, dat is moeilijk te zeggen, maar Bitcoins waarde is al 13 procent gestegen sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Dat schijnt te komen omdat veel Russen hun geld omzetten in crypto, vanwege de decentrale factor. De handel van de Russische roebel naar crypto is dubbel zo groot sinds de oorlog. Tegelijkertijd gebruikt Oekraïne cryptocurrency ook volop tegen Rusland. Zo bestaan er NFT’s die mensen kunnen kopen, waarmee Oekraïne het leger kan betalen. Ook accepteert de staat van Oekraïne donaties in crypto zoals Ethereum en Bitcoin. Binnen acht uur wist de overheid via deze weg al zo’n 5 miljoen dollar te krijgen.