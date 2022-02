​Rustige pensioen ISS in gevaar door Rusland-Oekraïne-conflict

Door de inval van Rusland in Oekraïne zijn de verhoudingen in de wereld op scherp komen te staan. Deze oorlog is groter dan alleen een conflict tussen twee landen. Zo hebben de Verenigde Staten zich al uitgesproken over wiens ‘schuld’ dit bloedvergieten is, wil de Formule 1 de race in Rusland overslaan en worden Russische advertenties geweerd van social media. Het blijkt echter verder te gaan dan onze aarde alleen: ook het ISS lijkt een pion te worden in de escalerende wereldsituatie.

Waar NASA bij de bekendmaking over de plannen met het pensioen van het International Space Station nog terugblikte op hoe fijn het is dat er zulke goede samenwerkingen tussen landen zijn, lijkt dat nu juist het rustige pensioen van het ruimtelab in gevaar te brengen. Tenminste: niet de goede samenwerkingen, maar het feit dat er zowel Russen als Amerikanen veelvuldig hebben samengewerkt op het station.

Roscosmos

Rogozin is het hoofd van de Russische tegenhanger van NASA, Roscosmos, dus we moeten die tweets heel serieus nemen. Ruslands ruimteprogramma zou prima opereren sinds Rusland de Krim overnam in 2014. Ook zegt hij dat uiteindelijk Russische motoren ervoor moeten zorgen dat het ISS straks met pensioen kan gaan. Het plan is immers om het te laten landen op het bekende ruimtekerkhof in de ‘middle of nowhere’ van de oceaan. Op zich nog niets geks, maar dan zegt hij toch iets griezeligs.

“Als je de samenwerking blokkeert, wie redt het ISS dan van een ongecontroleerde terugkeer op aarde waarbij het valt in de Verenigde Staten of Europa? We zouden de 500-tonner ook kunnen laten neerkomen in India en China. Wil je hen bedreigen met dit vooruitzicht? Het ISS vliegt niet over Rusland, dus alle risico’s zijn voor jouw rekening.”

Nu is Rogozin niet de meest diplomatieke man als het gaat om communicatie (hij zei ooit dat NASA maar trampolines moest gebruiken om mensen naar het ISS te krijgen), maar we kunnen deze dreigementen in het licht van andere Russische acties misschien beter niet van tafel schuiven als loze dreigementen. NASA heeft wel gereageerd op de tweets, maar doet dat wel wat zorgvuldiger. Het geeft aan dat het blijft samenwerken met al zijn internationale partners, inclusief de State Space Corporation Roscosmos, voor de ‘doorgaande veilige operatie van het International Space Station’.