​De invloed van de oorlog op de gamewereld wordt steeds groter

Sinds de oorlog woedt in Oekraïne, is er veel gebeurd. Bedrijven en overheden komen met statements, sancties en inzamelingsacties om een vuist te maken tegen het regime van Rusland. Techbedrijven hebben invloed op de oorlog, maar de invloed heeft andersom ook invloed. Dat zie je bijvoorbeeld in de gamewereld.

FIFA 22 Waarschijnlijk is het grootste nieuws rondom de oorlog en games wel dat FIFA 22 geen Russische clubs meer bevat. EA Sports heeft alle Russische elftallen verwijderd. Dat doet het nadat de voetbalbond FIFA Rusland ook hebben uitgesloten van het internationale voetbal.

Gameverkopen stopgezet Er zijn ook gamebedrijven die de hele verkoop van games hebben stopgezet in Rusland. Zo is het straks niet meer mogelijk om in Rusland een digitaal spel van The Witcher-maker CD Projekt Red te kopen.

PlayStation en Xbox De Oekraïense regering heeft PlayStation en Xbox ook opgeroepen om de Russische markt niet langer te ondersteunen. Met een open brief heeft de minister-president gevraagd om de Russische markten niet meer te ondersteunen.

Esports Hij zou het liefst ook zien dat alle Russische accounts worden geblokkeerd en gamers en teams uit Rusland ook van internationale esportsevenementen worden geweerd. Tot op heden hebben Microsoft en Sony hierop nog niet geantwoord.

Oekraïense ontwikkelaars Diverse ontwikkelstudio’s die zich binnen Oekraïne bevinden laten van zich horen: zij grijpen onder andere naar Twitter om de rest van de wereld te laten weten hoe het eraan toegaat. Frogwares (Sherlock Holmes), Tallboys (Pandemic Express), Vostok Games en GSC World (S.T.A.L.K.E.R.) plaatsen oproepen voor een onafhankelijk Oekraïne.

This War of Mine In buurland Polen is 11 Bit Studios begonnen om alle inkomsten van het aangrijpende This War Of Mine en de DLC’s ervan naar het Rode Kruis te sturen als ondersteuning. Bungie deed eenzelfde actie, maar dan met alle inkomsten van de Game2Give-actie (voor 48 uur).

Social media Uiteindelijk hebben games ook invloed op de oorlog. Zo doen social media hun best om te zorgen dat beelden uit videogames niet op hun platforms worden gedeeld alsof het om de echte oorlog gaat. Er gaan al verschillende beelden uit games rond die een heel verkeerd beeld geven van de oorlog.

Arma 3 Onder andere de game Arma 3 wordt gebruikt om nepnieuws te verspreiden over de aanval op Oekraïne, net als de simulatiegame DCS: World. Het wordt zelfs gebruikt door het officiële Twitter-account van het Oekraïense ministerie van defensie. Mede om het verspreiden van nepnieuws tegen te gaan, worden er bij social media bijvoorbeeld speciale teams opgezet om extra aandacht hierop te richten.

Uiteindelijk zullen we de komende tijd waarschijnlijk meer horen vanuit de gamewereld, zolang deze oorlog woedt. We hopen dat de teams aldaar veilig blijven, hoewel bijvoorbeeld de ontwikkelaar van S.T.A.L.K.E.R. stug blijft doorwerken aan zijn game, heeft de oorlog duidelijk zijn invloed op de mensen achter die titel.