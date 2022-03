​Europese marsrover vertrekt niet dit jaar door oorlog Oekraïne

De mensheid wordt niet alleen overal op aarde beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ook de ruimte ondervindt er de resultaten van. Eerder schreven we al over de dreigementen rondom het International Space Station, maar er is helaas meer. De Europese marsrover zal waarschijnlijk later vertrekken door de oorlog.

ExoMars De reden hiervoor is dat deze marsrover niet alleen van Europa is, maar ook van Rusland. Het gaat om een missie van zowel ESA als Roscosmos, genaamd ExoMars, die als doel heeft om diverse robotvoertuigen naar Mars te sturen. Het gaat om onder andere ene marsrover, waardoor het aantal robots op de rode planeet steeds groter wordt. Nog steeds zijn er geen mensen op Mars geweest, maar de populatie door mens gemaakte robots groeit. Tenminste, dat is de bedoeling. Echter moeten we op de lancering van de ExoMars-missie waarschijnlijk langer wachten, schrijft ESA. Het heeft een statement gemaakt over hoe de organisatie omgaat met aankomende missies in het licht van de inval van Rusland in Oekraïne, iets dat we nu bij veel bedrijven zien. Zo schrijft het: “We voeren de sancties die onze lidstaten aan Rusland hebben opgelegd volledig uit.” Het baseert de toekomst van de programma’s die lopen met de Russische ruimtedienst Roscosmos op wat er wordt besloten door lidstaten. Voor het ISS kijkt het daarbij ook naar NASA.

ESA en Roscosmos Roscosmos heeft zelf ook al stappen gezet. Het heeft zijn personeel uit Kourou weggehaald. Hier is onder andere de Sojoez-lanceringsmissie bezig. Kourou is ook de plek waar de James Webb-telescoop vandaan vertrok, onder leiding van de ESA. Nu zal ESA de boel daar verder zelf runnen, waaronder de lanceringssystemen en de Vega-C- en Ariane 6-draagraketten die onlosmakelijk met deze locatie zijn verbonden. Ook gaf het een update over het ExoMars-programma. “Wat de voortzetting van het ExoMars-programma betreft, maken de sancties en de bredere context een lancering in 2022 zeer onwaarschijnlijk. De directeur-generaal van ESA zal alle opties analyseren en een formeel besluit voorbereiden over de te volgen weg door de ESA-lidstaten.” Het is jammer, want hoe eerder deze apparatuur lanceert, hoe sneller we nog meer te weten kunnen komen over Mars. Ook hebben ESA en Roscosmos maar liefst tien jaar aan ExoMars gewerkt, waarbij de nieuwe marsrover één van de paradepaardjes zou moeten zijn. Die is er namelijk om grondmetingen te doen en te zoeken naar… sporen van leven.

Ingenuity en Perseverance Waar de rover is gebouwd door ESA, heeft Roscosmos het landingsgestel voor zijn rekening genomen. Ook de lancering heeft alles te maken met Rusland: er wordt namelijk een Proton-raket uit Rusland ingezet om het gevaarte de lucht in te krijgen. Nu staat dat op losse schroeven, omdat Rusland inmiddels diverse landen tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Maar ook diverse ruimtevaartorganisaties, want het heeft dus ook al spanningen met NASA om het ISS. Nu gaat het daarbij om Amerikaanse sancties, maar in Europa zijn er ook restricties met betrekking tot onder andere technologie, waar ruimtevaart zeker onder valt. Het is nog onbekend hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen. Waarschijnlijk is het daarom dat ESA nog geen datum of lanceerperiode kan aangeven. Vooralsnog moeten we het nog even doen met de beelden van NASA’s Ingenuity en Perseverance, die samen al ruim een jaar Mars onveilig maken.