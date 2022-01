Europese marsrover Rosalind Franklin moet in september vertrekken

Als alles volgens plan blijft verlopen dan hoopt ESA dat de geplande lanceerdatum van de ExoMars rover, in september, gehaald kan worden. Dat is bovendien de eerstvolgende kans om de reistijd van de Aarde naar Mars zo kort mogelijk de houden. Dat ‘window of opportunity’ komt maar een keer in de twee jaar voorbij en dan is er een periode van zo’n tien dagen waarbinnen de lancering moet plaatsvinden.

De ESA heeft onlangs een, naar eigen zeggen, nieuwe mijlpaal behaald met het testen van haar eigen ExoMars rover, Rosalind Franklin. Een geslaagde simulatie waarbij het voertuig van het landingsplatform rijdt. Hiermee werd bovendien een belangrijke periode van succesvolle functionele en onderhoudstests afgesloten . Een volgende stap in de goede richting voor het Europese ruimteagentschap om ervoor te zorgen dat, na de VS en China , ook ‘wij’ een deel van Mars kunnen gaan claimen, uhm, ik bedoel, verkennen.

Amalia test, Rosalind Franklin mag naar Mars

De test die onlangs met succes uitgevoerd werd, waarbij gesimuleerd werd dat de rover, met succes, van het landingsplatform rijdt, wordt na de reis zelf en de landing op Mars, een van de spannendste momenten in het leven van de ExoRover. Het slagen, of niet, daarvan zal voor een groot deel, zo niet volledig, bepalen of de marsrover missie van de ESA geslaagd genoemd mag worden. Daarover kan eigenlijk pas gesproken worden als de rover inderdaad met succes, zelfstandig, het oppervlak van Mars kan gaan verkennen.

Overigens worden de tests niet uitgevoerd met de versie van de ExoMars rover, Rosalind Frankling genaamd, die straks ook daadwerkelijk op een ruimtereis van 589 kilometer gaat. Dat model staat in een ultra cleanroom bij Thales Alenia Space in Turijn. Getest wordt met een exacte kopie van die rover. Die heet Amalia, en nee, hij is niet vernoemd naar onze kroonprinces, maar naar Professor Amalia Ercoli Finzi, een gerenommeerd astrofysicus met brede ervaring in ruimtevaartdynamica.

Het is de bedoeling dat alles eind maart naar de lanceerbasis in Baikonur (Kazachstan) getransporteerd wordt voor de verdere voorbereidingen van de lancering, hopelijk in september dus.

Fotocredits Marsrover: ESA