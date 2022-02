Europese astronauten willen een eigen ruimtevaartuig

Tot op de dag van vandaag moeten alle Europese astronauten voor een ruimtereis een stoeltje ‘boeken’ in een ‘buitenlandse’ raket. Daarvoor kunnen ze terecht in Amerika, Rusland en eventueel China. Daar moet echter verandering in komen, zo stelt de Europese vereniging van astronauten. Zij willen dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA werk gaat maken van het ontwikkelen van een ruimtevaartuig waarmee het haar eigen astronauten naar de ruimte kan vervoeren.

Ruimtecapsule voor bemande vluchten

De ESA beschikt overigens wel over eigen raketten, zoals de Ariane 5, maar die hebben geen capsule waar astronauten mee vervoerd kunnen worden. Doorgaans worden ESA raketten gelanceerd vanuit een ruimtebasis in Frans Guyana.

Volgens de Association of Space Explorers (ASE), waar 45 actieve en gepensioneerde astronauten lid van zijn, kan het ontbreken van een eigen ruimtevaartuig voor Europese astronauten er toe leiden dat Europa in de nieuwe ruimterace (nog meer) achterstand gaat oplopen en de gestelde doelen voor de komende jaren in gevaar komen.

“Hoewel Europa nog steeds voorop loopt bij veel ruimtevaartactiviteiten, zoals aardobservatie, navigatie en ruimtewetenschap, loopt het achter op de steeds strategischer wordende domeinen van ruimtetransport en -exploratie”, aldus de ASE in haar manifest (pdf).