​VRDays Europe staan dit jaar in het teken van Immersive Tech

VRDays Europe is het grootste Virtual & Augmented Reality -evenement van Europa en dit jaar draait het helemaal om Immersive Tech. Er wordt dan vanuit ethiek, educatie en wetenschap gekeken naar dit onderwerp. Niet alleen binnen de OBA, want gezien de huidige wereldsituatie vindt er ook vanalles online plaats in de Laval Virtual World. Het evenement is niet alleen voor professionals, je kunt ook als gewone geïnteresseerde meedoen aan VRDays.

In november worden voor de zevende keer de VRDays Europe gehouden. Extra leuk dit jaar, want er mag weer wat meer en het evenement vindt plaats in Nederland. Van 13 tot 17 november in de OBA, de openbare bibliotheek Amsterdam op het Oosterdok. Dit is wat je ongeveer kunt verwachten.

Er is nog geen officieel programma bekend, maar wel heeft de organisatie laten weten welke onderwerpen er op welke dag aan bod komen. Het is echt een VR-festival, dus reken op vijf dagen met elke dag een andere inzoom:

Ideeën uitwisselen

Benjamin de Wit is de directeur van het VRDays Europe Festival en hij zegt: “We willen een plek creëren waar overheden, bedrijven, onderzoekers, artiesten en het publiek ideeën uitwisselen. Specifiek over de opkomst van nieuwe technologieën. VR, AR, de metaverse en andere toepassingen hebben een serieuze impact op ons leven en het is belangrijk daar verantwoordelijk mee om te gaan. Onze exposanten kunnen echt contact maken door in hun virtuele privékantoor presentaties en pitches te houden.”

Daarnaast kunnen bezoekers zichzelf onderdompelen in allerlei VR-ervaringen die zijn samengesteld door de Church of VR. Voor het eerst is het mogelijk voor het publiek om zich te mengen in de discussies. Er is namelijk een speciale Citizens’ Think Thank gemaakt waarin wordt gesproken over hoe de perfecte virtuele wereld eruit zou zien.

Je kunt nu tickets kopen op vrdays.co.