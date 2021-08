​VR is nog niet verdwenen: TikToks moederbedrijf koopt Pico

Virtual Reality blijft een beetje retro: elk jaar weer roepen we allemaal dat het echt wel komt, maar tegelijkertijd lijkt het niet dat grote publiek te bereiken. PSVR was een goede gooi, maar verder is het nog niet gekomen. Toch hoeven we virtual reality echt nog niet naar het land der vergane technologieën te verbannen: TikToks moederbedrijf ByteDance heeft net VR-bedrijf Pico gekocht.



Pico

Pico zegt je misschien weinig, maar het is een van de grootste Chinese VR-bedrijven, dat onder andere de Pico Neo heeft gemaakt. ByteDance kiest voor Pico omdat het volgens ByteDance een "uitgebreide suite van software- en hardwaretechnologieën bevat. Dat, het talent en de diepgaande expertise van het team zullen zowel onze toegang tot de VR-ruimte ondersteunen als onze langetermijninvestering in dit opkomende gebied.” Ja: TikToks moeder heeft veel vertrouwen in de toekomst van VR.

De meest recente VR-headset van Pico is de Neo 3, die is bedoeld voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Pico schijnt de derde grootste VR-maker ter wereld te zijn, na Oculus en het ook Chinese DPVR. Neo 3 is alleen in Azië verkrijgbaar, maar er zijn producten die ook naar Europa komen. Het gaat dan om zakelijke gadgets, namelijk de Neo 3 Pro en Neo 3 Pro Eye. Neo 3 Pro is voorzien van een Qualcomm XR2-processor, 6GB RAM en een LCD-scherm van 3664 x 1920 pixels (PPI is 773) met een refreshrate van 90 Hertz.