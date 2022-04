​Wordt Meta's augmented realitybril de nieuwe smartphone?

De AR-bril die in de maak is bij Facebook-moederbedrijf Meta moet functioneren als een smartphone. Dat is wat ceo Mark Zuckerberg ervan hoopt. De nieuwe augmented realitybril zou dus heel veel functies moeten hebben, waaronder camera’s en apps. Dit is wat Meta allemaal van plan is.

Augmented realitybril Een augmented realitybril betekent dat je de echte wereld door de brillenglazen kunt zien, maar dat die glazen tegelijkertijd als een soort scherm fungeren waardoor er als het ware digitale objecten op de echte wereld worden geprojecteerd. Dat werkt precies zoals bijvoorbeeld een Snapchatfilter, waarbij je jezelf gewoon ziet, maar er met virtuele objecten een zonnebril of hondenoren op je wordt geplaatst. De bedoeling is dat je die AR-bril van Meta straks gebruikt in combinatie met een smartwatch, waardoor je bijvoorbeeld berichtjes kunt schrijven en apps kunt openen en gebruiken. De twee moeten naadloos samenwerken, zodat ze je smartphone een soort van over kunnen nemen, of tenminste een zeer sterke tweede zullen zijn. Het project heet ‘Project Nazare’ en het is nogal een paradepaardje van het bedrijf. Zo schijnt het de bedoeling te zijn dat de gadget zo revolutionair wordt, dat de onthulling ervan minstens net zo groots en impactvol wordt als de aankondiging van de eerste iPhone ooit.

Project Nazare van Meta De graphics in de bril worden dan ook 3D om het nog echter te laten overkomen en het design van de bril zou niet bepaald gewoontjes worden. De AR-bril van Meta valt dus op. Dat is sowieso een goed idee, aangezien mensen Google Glass met zijn camera’s en verder niet heel opvallende uiterlijk maar gek vonden. Destijds hadden mensen veel moeite met de camera’s op de bril, maar die zijn waarschijnlijk toch wel nodig voor bepaalde ervaringen. Mensen zijn echter snel bang om gefilmd te worden tegen hun wil, dus het is de vraag wat Meta gaat doen om geen Google Glass 2.0 te veroorzaken. De bril van Meta zou 100 gram wegen, wat vier keer zoveel is als een gewone bril. Je zal hem misschien dus niet de hele tijd dragen. We moeten er nog wel even op wachten. Het plan is om de eerste generatie in 2024 uit te geven, waarna in 2026 en 2028 tweede en derde generaties volgen. Qua prijs is nog onbekend waar Meta aan denkt, al zou het wel meer dan 350 euro zijn (meer dan zijn Oculus Quest 2 VR-bril). Het is ook nog onbekend hoe de bril integratie heeft met het metaverse dat Meta tegelijkertijd aan het bouwen is.

Iedereen aan de AR-bril In ieder geval moet het niet te lang wachten met zijn bril: Xiaomi en Samsung zijn ook met dit soort dingen bezig, naast de slimme bril van Amazon en Razer Anzu die al bestaan. Ook maakte Facebook eerder al een semi-slimme bril met Ray-Ban en zijn er ook al meerdere varianten van de slimme bril van social media-concurrent Snapchat. Echte augmented realitybrillen hebben we echter tot nu toe weinig gezien, dus dat er een bedrijf moet opstaan om deze revolutie te ontketenen is duidelijk. Wie het uiteindelijk gaat winnen, dat weten we waarschijnlijk pas over jaren.