​Project Iris: Google werkt aan eigen AR-headset

Er gebeurt veel in het Metaverse en daar willen bedrijven als de kippen bij zijn. Maar er zijn ook manieren nodig om die Metaverse te benaderen. Hoe kom je er? Het idee is dat we er straks met Virtual Reality-brillen en Augmented Reality-brillen naartoe ‘reizen’. Vandaar dat Google zijn eigen AR-headset ontwikkeld onder de werknaam Project Iris.

Project Iris Iris is natuurlijk een goede naam voor een apparaat dat alles te maken heeft met oog: de iris is het voorste deel van het oog, ook wel regenboogvlies omdat dat het deel is dat onze ogen kleur geeft. Google wil met zijn augmented realitybril waarschijnlijk dus nog wat extra kleur aan je wereld geven. Of tenminste, aan de nieuwe virtuele wereld. Vooral zal het de concurrentie voor willen blijven, zeker omdat het het bedrijf is dat als één van de eersten met een augmented reality-bril kwam in de vorm van Google Glass. Inmiddels zou Apple bijvoorbeeld ook een bril in de maak hebben, al schijnt die juist niet te zijn bedoeld voor het Metaverse. Ook Microsoft heeft plannen in de AR-richting, want het maakt met Qualcomm chips die beter geschikt zouden zijn voor augmented reality.

Augmented Reality TheVerge heeft met mensen gesproken die meer weten over het project van Google. Project Iris zou in 2024 moeten verschijnen, dus er is wel geduld nodig. Het apparaat heeft camera’s die naar buiten toe gericht zijn, zodat je op de bril de echte wereld kunt zien, maar er ook virtuele objecten aan kunnen worden toegevoegd. Het is een cliché om het zo uit te leggen, maar denk aan Pokémon Go: je ziet de echte wereld door je telefoonscherm, maar daarop wordt dankzij de Pokémon Go-app een Pokémon ‘geprojecteerd’. De bril van Google zou zich laten vergelijken met een soort skibril, dus dat is heel anders dan het gewone montuurtje dat Google Glass was. De processor in het apparaat komt van Google zelf, net zoals we hebben gezien in de nieuwe Pixel-telefoon. Apple maakt al jaren zijn eigen processoren en vaak blijkt dat die net even beter functioneren met de wensen die het bedrijf heeft, dus we hebben hoge verwachtingen voor de toekomst van Google’s zelfgebakken chips. In ieder geval lijkt het erop dat Google zijn veelheid aan datacenters wil gebruiken om clouddiensten aan te bieden, waardoor de hardware van de headset mogelijk niet eens zo heel goed hoeft te zijn: als de internetverbinding dat maar is.

Project Starline Ondertussen is Google ook nog steeds bezig met Project Starline, een videochatbooth waarin je ultra-hoge-resolutie kunt videochatten. Eigenlijk omschrijft dat het project niet goed: je ziet de persoon waarmee je praat namelijk helemaal in 3D, wat er heel realistisch uit schijnt te zien. Google merkte dat er 15 procent meer aandacht is voor de persoon waarmee je videobelt, als je de 3D-variant voor je ziet in plaats van een plat 2D-persoon. Ook onthoud 30 procent van de mensen het gesprek beter. Kortom, daar zit toekomst in. Er gingen ook geruchten dat Google aan een nieuwe Google Glass zou werken, of dat eigenlijk Project Iris is of dat dat toch nog een separaat project is, is onbekend.