​Opvallend: we raken niet uitgepraat over Pokémon Go

Op Twitter blijken we veelvuldig te praten over… Pokémon Go. In 2021 won Pokémon Go het wat betreft Twitter-onderwerpen over gaming in Nederland. Er werden in 2021 meer dan 2,4 miljard tweets geplaatst over gaming, wat er 14 procent meer zijn dan in 2020. Waarom blijft Pokémon Go toch zo ongekend populair?

Pokémon Go

Pokémon Go verscheen in de zomer van 2016 en was meteen een hit. Jongeren kwamen samen in Scheveningen, waar een belangrijke locatie te vinden was voor het spel. Pokémon Go is namelijk een spel dat je buiten op straat moet doen. Het idee is dat je met je telefoon gaat lopen en kijkt of er ‘activiteit’ te zien is op de Google Maps-achtige landkaart. Ben je genoeg in de buurt, dan tik je erop en krijg je een Pokémon te zien via augmented reality. Je moet er vervolgens een virtuele bal op gooien en hopen dat het goedkomt, om het diertje te vangen.

Het spel zorgde ervoor dat jongeren weer meer bewogen, al kwam het ook voor dat mensen die op de fiets speelden nog wel eens tegen een geparkeerde (of zelfs een niet-geparkeerde) auto aanbotsten. Sterker nog, er zijn vandaag twee LAPD-agenten bestraft omdat ze enkele jaren geleden niet naar een oproep gingen door Pokémon Go. Het spel zit heel slim in elkaar: hoe meer stappen je zet, hoe meer je voor elkaar krijgt in het spel. Bovendien ziet het er geweldig uit: die Pokémon die via je telefoonscherm in de echte wereld worden geplaatst, dat blijft magie.