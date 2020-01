Toerisme Pokémon Go brengt 149 miljoen op

Om fans bij elkaar te brengen en de spellen te promoten, organiseert Niantic speciale evenementen. In 2019 zorgde dat voor een opleving van het toerisme à 249 miljoen dollar in de steden die de events mochten hosten. Er zou in Chicago 120 miljoen dollar, Montreal 71 miljoen dollar en in Dortmund 54 miljoen dollar extra zijn binnengekomen aan inkomsten van toerisme. Er waren in totaal 77 live evenementen in 32 landen.

Wil je een bepaalde Pokémon vangen, dan zal je naar een gym moeten gaan. Je ziet op een Google Maps-achtige landkaart waar je moet zijn en loopt daar dan naartoe om vervolgens door je telefoonscherm de Pokémon in de echte wereld ‘geprojecteerd’ te zien worden via augmented reality. Het ziet er magisch uit, dus geen wonder dat Pokémon Go binnen een mum van tijd een enorm succes werd.

Hoewel Ingress in 2012 verscheen, Pokémon Go in 2016 en het iets minder populaire Wizards Unite medio 2019, worden deze spellen nog steeds volop gespeeld. Alledrie hebben een ander thema, maar hetzelfde dna. Je moet ervoor de straat op, want je zoekt virtuele items in de echte wereld.

We’re excited to announce that we’re bringing live events, like #PokemonGOSafariZone , to Taiwan, the US, and the UK in 2020! See you soon! Learn more: https://t.co/MiChzdHXqY pic.twitter.com/gSWaNrJH0v

Niantic

In 2020 zien we helaas wederom geen evenement in Nederland, maar wel redelijk in de buurt: Liverpool maakt deel uit van de hoststeden (van 17 tot en met 19 april). De andere plekken waar een Niantic-evenement zal plaatsvinden zijn: Taichung in Taiwan (6 tot en met 9 februari), St. Louis in de Verenigde Staten (27 tot en met 29 maart) en Philadelphia in de Verenigde Staten (8 tot en met 10 mei). Het gaat hier om Pokémon Go. Later dit jaar wordt er een apart tweede Fan Festival van Harry Potter: Wizards Unite verwacht.

De eerste grote mobiele game van Niantic is Ingress, dat nog veel meer evenementen heeft: alleen in Europa is dat in Porto (Portugal), Milaan (Italië), Lille (Frankrijk), Bratislava (Slowakije), München (Duitsland), Moskou (Rusland), Edinburgh (Schotland), Pilsen (Tsjechië), Boedapest (Hongarije), Valencia (Spanje) en Ruse (Bulgarije).

Pokémon Go in Hoorn

Volgens Niantic zijn de live-evenementen perfect als interactieve ervaringen waarbij op ontdekkingstocht gaan, gezonder leven, sociaal zijn en vriendschappen opbouwen centraal staat. Iets waar sommige steden in Nederland ook wel oren naar hebben. Zo heeft Gemeente Hoorn met flinke bombarie aangekondigd dat het hoopt dit jaar een Pokémon Go-evenement te krijgen.