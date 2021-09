​Wat willen we nu precies met smart glasses?

Xiaomi heeft net een slimme bril onthuld met MicroLED-glazen. Dat betekent dat er informatie kan worden getoond op je brillenglazen. Vorige week kwam Facebook ook met smart glasses, maar die had gewone glazen. Kortom, het kan alle kanten op met die smart glasses, maar wat willen we er nou precies mee?

De smart glasses van Xiaomi In de onderstaande video zie je wat Xiaomi in gedachten heeft met die smart glasses: het is nog een concept en het is ook niet het plan om dit voor consumenten beschikbaar te maken. De Chinese techfabrikant vindt het belangrijk dat we bijvoorbeeld kunnen navigeren, meldingen kunnen ontvangen en directe vertalingen kunnen maken met die bril op ons hoofd. Het voordeel is dat het augmented reality is: je ziet op de glazen digitale informatie, maar je kunt er ook doorheen kijken naar de echte wereld. Hierdoor komt er een soort techlaagje op de echte wereld te liggen.

Ray-Ban Stories Dat is erg interessant en in ieder geval stukken beter dan de slimme bril die Ray-Ban en Facebook samen hebben gemaakt. Dat is immers gewoon een soort draagbare camera waarmee je video’s schiet, maar waar vanuit je geen informatie terug mag verwachten. Dat kan ook verder niet zo goed, want de glazen zijn gewoon zoals elke andere bril. Ook Huawei heeft een lijn slimme brillen gemaakt, namelijk met een speaker en een microfoon erin. Kijken we naar de definitie van wanneer iets smart is, dan zijn deze bedrijven op zich verkeerd bezig. Smart betekent eigenlijk zoveel als: connected. Een artikel is smart wanneer je het via Bluetooth of WiFi kan verbinden aan bijvoorbeeld je smartphone. Tenminste, dat vindt de ene groep: anderen zullen vinden dat iets wat smart is ook een bepaalde vorm van intelligentie moet hebben. Juist: kunstmatige intelligentie. Google Glass Als het om smart glasses gaat, dan is het eigenlijk niet zo interessant hoe smart iets is. Het gaat erom wat je ermee kunt en of we dat wel echt willen. Er is immers al eens een slimme bril op de markt geweest die door velen wordt bestempeld als flop: Google Glass. Hij was duur (1.500 euro) en het design liet te wensen over. Nu zijn dat al factoren waarop menig bril faalt, maar juist door dat slimme aspect kwam er een groter probleem boven water.

Hoe zit het met privacy? Als iemand iets op zijn smartphone of smartwatch opzoekt, dan kun je dat vrijwel altijd duidelijk zien. Je moet het apparaat echt in je handen nemen of er specifiek naar kijken (of tegen praten) om informatie te zien. Dat geldt niet altijd voor een slimme bril. Je kunt er doorheen kijken en zonder dat iemand het weet appjes lezen of een pagina open hebben staan met vervelende informatie over iemand waarmee hij spreekt. Dat is echter niet het echte privacyvraagstuk, want dat zit hem in het feit dat je niet kan zien of iemand je bijvoorbeeld aan het filmen is.

De camera gaf problemen Wat deze slimme bril namelijk wel had, dat was een camera. Gefilmd worden is toch een beetje vervelend als je net met je maîtresse een drankje drinkt, of als je iets te veel drankjes hebt gedronken en je staat te misdragen op de dansvloer. Vandaar dat Google Glass-dragers al snel werden geband uit bars. Datzelfde zal ongetwijfeld ook gebeuren met mensen die binnenstappen met hun Facebook Ray-Ban Stories-montuurtje. Een camera is ongemakkelijk, zeker omdat die naast filmen misschien ook door augmented reality kan zien wie je bent en daarover (mogelijk verkeerde) informatie vanaf het internet naar de drager stuurt. Denk een beetje aan de Terminator…

Slimme bril Kortom, wat we nu precies met die slimme bril willen, dat is moeilijk te zeggen. Het is heel leuk en grappig om filmpjes te maken, maar camera’s gaan altijd gepaard met vragen over privacy. Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre je steeds informatie voor je ogen wil zien, terwijl je dat ook wat meer op aanvraag kan bekijken op je smartphone. Aan de andere kant is zo’n Terminator-techschil op de werkelijkheid heel erg tof, maar waarschijnlijk vooral voor de drager van de bril. Mensen eromheen zullen ongetwijfeld argwaan krijgen over wat iemand precies allemaal doet en opzoekt met die bril op: veel meer nog dan met een smartphone het geval is. Ondertussen heeft Google na velen jaren een Google Glasses 2-variant uitgebracht. Een bril waar je niemand over hoort en waar je nooit iemand mee ziet. Het doet de vraag rijzen of we überhaupt wel zo’n slimme bril willen. Tegelijkertijd werken er nu veel techbedrijven aan deze brillen, dus over een aantal jaar verwachten we een variant die wel aan alle wensen kan voldoen. En die vooral een antwoord heeft op de ongemakkelijke situaties die kunnen ontstaan door die altijd aanwezige camera.