Ray-Ban en Facebook lanceren slimme bril: Ray-Ban Stories

Ray-Ban en Facebook brengen samen de eerste slimme bril ofwel smart glasses op de markt genaamd Ray-Ban Stories, die stijl met alledaags gebruik combineert. Ray-Ban Stories brengt vastleggen, delen en luisteren naar een heel nieuw niveau. Een aankondiging die ze overigens een jaar geleden al hebben gedaan.

De bril is verkrijgbaar vanaf 329 euro in twintig verschillende combinaties van de meest iconische monturen van Ray-Ban (Wayfarer, Round of Meteor) met verschillende glazen. Ray-Ban Stories is beschikbaar in winkels van Ray-Ban, op Ray-Ban.com, en bij retailers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië, Ierland en Australië. De bril is ook verkrijgbaar met gepolariseerde glazen (vanaf 359 euro), meekleurende glazen (409 euro) en op sterkte (prijzen variëren).

De 4 belangrijkste features van de bril

Convenient Camera Capture: Met de directe video- en fotografie-technologie legt de gebruiker spontane momenten makkelijk vast met de twee 5MP-camera’s aan de voorkant van het montuur. Hierdoor ben je vrij om gewoon voor je uit te kijken. Een led-lampje gaat branden wanneer de camera’s aan staan en er foto’s of video’s gemaakt worden. Je kan nog handiger momenten vastleggen met Facebook Assistant en de activatie “Hey Facebook!” om handsfree foto’s en video’s te maken. Spreek simpelweg de woorden “Hey Facebook, neem een foto!” uit en de Ray-Ban Stories doet de rest.

· Stijlvol ontwerp: De gebruiker kiest zélf het montuur en glazen. De Ray-Ban Stories is verkrijgbaar in drie stijlen: Wayfarer (ook beschikbaar in maar Wayfarer L), Round en Meteor. De bril heeft vijf verschillende kleuren om uit te kiezen en nog meer glazen, voor twintig mogelijke variaties.

· Ingebouwde audio: Met de ingebouwde Bluetooth en een audioset met drie microfoons kunnen gebruikers hun favoriete media, muziek of podcast vanuit elke app op hun telefoon beluisteren en telefoontjes beantwoorden - allemaal vanuit de bril.

· Facebook View-app: De Facebook View-app is rechtstreeks gelinkt aan de bril. Deel foto’s vervolgens gemakkelijk met vrienden en familie, en op Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, of welke app dan ook.