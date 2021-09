​Dit is wat de slimme bril van RayBan en Facebook kan

De bril is niet heel slim: er wordt niet in het glas weergegeven wie iemand is of wie je nu weer een WhatsAppje heeft gestuurd, inclusief de inhoud. De slimme Ray-Ban laat zich het beste vergelijken met de zonnebril van Snap. Ook die is uitgerust met camera’s, waardoor je er content mee kunt maken. Dat is ook wat de Facebook-Ray-Ban-bril bijzonder maakt: je kunt er video’s mee schieten, vandaar de naam Stories, want je kunt je verhaal op je social media updaten.

De bekende bron Evan Blass heeft alvast allerlei foto’s van het apparaat gelekt. Zo weten we nu dat de bril Ray-Ban Stories heet en dat het waarschijnlijk geen enorm verregaande smartglasses zijn. Het is een klassieke Ray-Ban, namelijk de Wayfarer, maar natuurlijk wel met wat slimme tweaks. Je kunt ook kiezen voor een Round of Meteor, maar allemaal zijn ze redelijk lijkend op hun klassieke Ray-Ban broer.

Slimme zonnebril van Facebook

Mark Zuckerberg zegt erover. "De brillen hebben de iconische vormfactor van Ray-Ban. Ze laten je een aantal mooie dingen doen. Hij had het verder over de "reis van het bedrijf naar een volledige augmented reality-bril in de toekomst." Het is nu nog maar een kort tripje, want de zonnebril hefet geen glazen/schermen met augmented reality-functies. Het is dus absoluut nog niet in de buurt van een echt slimme bril.

Desondanks is het slim van Facebook om in te spelen op de trend die Ray-Ban nog altijd is, plus de Spectacles van Snap die het goed doen op social media. Dat je met deze bril ook nog content voor je social media kunt maken, betekent voor Facebook mogelijk een hogere engagement, wat het bedrijf alleen maar meer oplevert. Het is alleen wel de vraag wie zo’n bril gaat kopen. Iedereen heeft in zijn zak een smartphone met overwegend goede camera’s en daar komt ook nog bij dat deze Facebook-Ray-Ban waarschijnlijk helemaal niet zo goedkoop zal zijn. Een normale Ray-Ban kost je al gauw 90 euro.





Fotocredits: DanielSampainoeta