​Wat heb je eraan om de wereld in augmented reality te zien?

Groot nieuws: Snap komt met nieuwe Spectacles. Het is een bril waarmee je de wereld kunt bekijken in augmented reality. Het is niet de eerste bril van Snap, maar al de vierde generatie. Maar: hoeveel mensen heb jij al met een augmented reality-bril zien lopen? Het is de vraag of Snap nou veel geld steekt in iets wat mensen niet willen, of dat het vooral komt omdat mensen (nog) niet weten dat ze het willen. Bovendien is het wat moeilijk over de bühne te krijgen: wat heb je er eigenlijk aan om de wereld in augmented reality te zien?



Snap Spectacles

De CEO van Snap is ervan overtuigd: de augmented reality-bril wordt op een dag net zo alledaags als de smartphone. Alleen dan zijn de brillenglazen schermen en worden die schermen niet constant volledig gevuld met content. Is dat wel het geval, dan heb je te maken met een virtual realitybril: je kunt dan namelijk alleen maar de virtuele realiteit zien en niet meer de echte wereld. Bij augmented reality zie je dus een deel virtueel en een deel de echte wereld. Eigenlijk wordt het digitale gedeelte als een laag op de gewone wereld gelegd.

Het is een cliché, maar het beste voorbeeld van augmented reality is Pokémon Go. Nu speel je dat niet met een bril op, maar met een smartphone, maar het idee is hetzelfde: je ziet op je smartphone dankzij de camera de gewone wereld op het scherm, maar het spel zorgt ervoor dat er op die gewone wereld een wezen verschijnt. Je kunt interactie hebben met die Pokémon door bijvoorbeeld Pokéballen op hem te schieten, want augmented reality zet je middenin de actie maar laat je die dus ook beïnvloeden.