​Meta gaat voor arbeidsintensief oudertoezicht in virtual reality

Op dit moment kunnen kinderen nog stripclubs bezoeken via de virtual reality-brillen van Meta, maar deze maand introduceert het bedrijf ook oudertoezicht. Het heeft gesproken met diverse organisaties en komt tot de conclusie dat de virtuele wereld, zeker gezien de metaverse-plannen die het heeft, moet worden voorzien van oudertoezicht. Hierop heeft het besloten nieuwe tools te introduceren.

Oculus Oculus, het VR-brillenbedrijf van Meta, heeft al als regel dat je tenminste 13 jaar moet zijn om gebruik te kunnen maken van de bril. Oculus schrijft: “Als eerste stap om mensen meer controle op maat te geven over hun VR-ervaring, breiden we de functionaliteit van ons bestaande ontgrendelingspatroon op Quest-headsets uit." "Je kon al een ontgrendelingspatroon maken als extra beveiligingslaag, maar vanaf april introduceren we de mogelijkheid om het ontgrendelingspatroon bij specifieke apps te gebruiken. Hierdoor kunnen ouders voorkomen dat tieners van 13 jaar en ouder toegang krijgen tot games en ervaringen die volgens hen niet geschikt zijn voor hun leeftijd.”

Apps op slot Het is dus wel de bedoeling dat je als ouder dan zelf bedenkt welke apps potentieel schadelijk zijn en er een ‘slot’ opzet. In het verlengde hiervan kunnen tieners van 13 jaar en ouder vanaf mei niet langer apps downloaden die niet geschikt worden geacht voor hun leeftijd. Ouders kunnen deze blokkades per app overschrijven. Oudertoezicht bestaat als derde ook nog uit een dashboard die je via de mobiele Oculus-app kunt bereiken. Hiermee kun je met de accounts van tieners een koppeling maken zodat je ze toegang kunt geven tot bepaalde apps, wanneer deze niet voor hun leeftijd geschikt worden bevonden. Ook kun je zien hoeveel tijd je kind in de virtuele wereld spendeert, wat hij of zij koopt, wie zijn Oculus Friends zijn en welke apps je kind op de VR-bril heeft geïnstalleerd.

VRChat Een app die voor veel ouders alarmbellen doet rinkelen, dat is bijvoorbeeld VRChat. Het is een chatroom waar onder andere seksuele content wordt gedeeld, waar veel wordt gepest (net als op de rest van het internet) en waar ook veel extremisten in discussie gaan. Kortom, VRChat werkt zoals een gemiddelde chat en is niet per se iets waar je jonge mensen aan wil blootstellen. Uiteraard is dat ook niet waar VRChat om bekend wil staan, want het heeft in zijn regels staan dat het niet is toegestaan om anderen lastig te vallen, naaktfoto’s of pornografie te delen of haatspraak te gebruiken. Maar uiteraard is het moeilijk om op zulke plekken heel goed te modereren. Hierdoor kun je als ouder VRChat waarschijnlijk beter uitschakelen. VRChat is ook een plek waar mensen een soort kamers kunnen maken en waardoor je zomaar in een stripclub terecht kunt komen en content te zien krijgt die erger is dan wat je in een gemiddeld stripclub ziet.

Spruit in de stripclub Hoewel Meta er erg laat mee is, is het goed dat het met tenminste iets komt om kinderen beter te beschermen in de virtual reality-wereld. Niet voor niets heeft het laatst bijvoorbeeld ook de ‘persoonlijke bubbel’ om mensen in zijn proefmetaverse Horizon Worlds groter gemaakt, om online grensoverschrijdend gedrag en aanranding te helpen voorkomen. De magie van virtual reality is dat je er middenin staat, wat geweldig is in games en andere werelden, maar waardoor vervelend gedrag van andere spelers of gebruikers helaas ook veel persoonlijker voelt. Omdat je als ouders minder makkelijk kunt meekijken wanneer een kind een VR-bril draagt (al is het wel mogelijk om de beelden op de televisie te streamen), is het nog moeilijker om grip te houden op wat het zoal te zien krijgt. Bovendien gaat het dus verder dan zien: het is ervaren.

Quest-headsets Er zijn nog veel meer opties mogelijk voor een betere veiligheid voor kinderen en tieners in virtual reality, maar Meta zet bij dezen de eerste stapjes. Het is dus voor ouders aan te raden om goed onderzoek te doen naar wat een app precies inhoudt en wat er zoal in kan plaatsvinden. Immers klinkt VRChat vrij onschuldig, maar kan het juist daar ook snel uit de hand lopen. De tools rollen in de komende maanden uit naar alle Quest-headsets.