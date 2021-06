​Facebook wil advertenties tonen in VR-brillen Oculus

Het is een omstreden keuze, want veel Oculus-gebruikers zitten er uberhaupt niet op te wachten om commercials te moeten bekijken op de virtual reality-headset waarvoor ze veel geld hebben neergeteld, laat staan als deze worden gelinkt aan je Facebook-gedrag. Voor sommige mensen kan het daardoor bijvoorbeeld ongemakkelijk zijn om de virtual reality-bril aan iemand uit te lenen. In het algemeen zitten mensen sowieso niet meer zo te springen om connecties met Facebook, mede door de houding van Zuckerberg en het Cambridge Analytica-schandaal.

Op het moment dat Facebook aankondigde Oculus te gaan kopen, was er al flink wat angst. Net als bij Google dat Fitbit koopt, zijn mensen bang dat Facebook er met bepaalde data vandoor gaat of een connectie legt tussen de twee die ongewenst is. Dat laatste gaat nu toch gebeuren, want Facebook wil je advertenties laten zien op je Oculus-VR-bril , gebaseerd op je Facebook-gedrag.

Facebook-advertenties

Het is niet nieuw dat er advertenties te zien zijn op Oculus, want sinds vorige maand zijn die al geïntroduceerd in de mobiele app van Oculus. Nu is het echter voor het eerst binnen het VR-platform van Oculus zelf. Facebook schrijft (via TheVerge): “Zodra we hebben gezien hoe deze test verloopt en feedback van ontwikkelaars en de community hebben verwerkt, geven we meer details over wanneer advertenties breder beschikbaar komen op het Oculus-platform en in de mobiele Oculus-app.” Wil je absoluut bepaalde advertenties niet zien, dan kun je deze wel blokkeren.

Facebook zegt: “Het systeem gebruikt informatie van je Facebook-profiel. Evenals informatie over inhoud die je hebt bekeken, geïnstalleerd, geactiveerd of je een advertentie in een app van derden hebt bekeken, erop zweeft, hebt opgeslagen of erop hebt geklikt.” Dat is veel informatie: zelfs als je erop hebt gezweefd. Kortom, je Oculus-ervaring zal zeker anders worden, al is het de vraag of Facebook ermee wegkomt om dit ook daadwerkelijk door te voeren.

Beeldbron: szfphy