​VR-bril Meta Quest 2 wordt 100 dollar duurder

De virtual realityheadset Meta Quest 2 gaat jaren nadat hij verscheen omhoog in prijs. Waar tech normaliter in prijs daalt, heeft Meta besloten om een flinke 100 dollar bovenop de prijs te doen. Echt flink, want de 128GB-variant gaat van 299,99 dollar naar 399,99 dollar en de 256GB gaat hierin mee, van 399,99 dollar naar 299,99 dollar. Hoeveel de VR-bril in Nederland omhoog gaat, dat is nog onbekend.

VR steeds populairder Meta schrijft: “VR wordt steeds populairder omdat het een positieve invloed heeft op de manier waarop we werken, spelen en met elkaar in contact komen. Mensen hebben meer dan 1 miljard dollar uitgegeven aan Meta Quest-apps, waardoor ontwikkelaars de games en ervaringen kunnen leveren die VR geweldig maken.(..) Door de prijs van Quest 2 aan te passen, kunnen we blijven investeren in baanbrekend onderzoek en nieuwe productontwikkeling die de VR-industrie naar nieuwe hoogten stuwt.” Vanaf augustus (dus als je nog wil, doe het dan in de komende dagen) gaat het apparaat in prijs omhoog. Meta wijdt de prijsstijging aan verschillende dingen. Het is én duurder om de apparaten in de fabriek in elkaar te zetten, én het is duurder om ze vervolgens van de fabriek naar de winkel te krijgen. Daar kunnen we ons met de huidige brandstofprijzen iets bij voorstellen, maar het blijft een bijzonder feit dat een techie hebbeding twee jaar na dato nog eens in prijs omhoog gaat.

Prijzen opdrijven Het is zelfs zo bijzonder, dat het kan voorkomen dat Meta hiervoor een tik op de vingers krijgt door waakhonden. Het lijkt er namelijk sterk op dat het bedrijf eerst door lagere prijzen heeft gezorgd dat veel mensen de bril omarmen, om vervolgens de prijs omhoog te gooien nu het een dominante positie heeft verworven in de markt. Het zal trouwens niet alleen door lagere prijzen zo’n goede reputatie hebben opgebouwd: het apparaat zelf zit goed in elkaar, werkt draadloos én je hebt er geen PC voor nodig. Hierdoor is het zelfs te gebruiken voor on the go (en daarmee bedoelen we als je bijvoorbeeld een weekendje weggaat en in een bungalow wil VR’en, niet per se dat je het in een volle trein gaat staan doen).

Gratis Beat Saber Om het leed wat te verzachten krijg je wel een toffe game bij aankoop van de virtual realitygadget, namelijk Beat Saber, een favoriet onder VR-gamers waarin je op het ritme moet zorgen dat je dingen stukslaat en ontwijkt. Sommige beats zijn razendsnel, anderen doen het wat rustiger aan, maar alle levels spelen zich af in een heel futuristische Tron-achtige wereld. Een leuke extra, want dit is een game je zeker wilt hebben op Meta Quest 2. Alleen was het natuurlijk fijner geweest om hem onder andere omstandigheden te krijgen. We hebben Meta Quest 2 gereviewed (toen hij nog Oculus Quest 2 heette) en zijn erg te spreken over de VR-headset. “Voor iemand die nieuw is in de wereld van VR, is Oculus Quest 2 een meer dan goede optie als eerste VR-bril. Hij is in alle opzichten veel beter dan zijn geprezen voorganger en hij is ook een stuk beter geprijsd. (...) Daarvoor moet je echter wel iets opgeven, namelijk een gedeelte van je privacy, omdat je wel verplicht bent om een Facebook-account te gebruiken. Is dit voor jou geen probleem, dan is de Oculus Quest 2 de VR-way to go.”

Meta Quest 2 Hierbij plaatsen we inmiddels een kanttekening, want het is vanaf augustus niet langer nodig om een Facebook-account te hebben. Hoewel, je hebt alsnog iets nodig wat daarop lijkt, namelijk een Meta-account. Dit is een nieuwe accountvorm die Meta heeft ontwikkeld om straks een betere opening te zijn naar het metaverse. Het voordeel hiervan is dat je in ieder geval geen Facebookberichten meer voorbij ziet schuiven in je VR-bril (en de mensen die je bril even lenen dus ook niet). Tenminste, er is ongetwijfeld een Facebook-link tussen de accounts mogelijk, maar het is in ieder geval niet meer een must, al moet je alsnog je gegevens delen met Meta voor dat Meta-account.