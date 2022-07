Geen Facebook-account meer nodig voor VR-bril Meta Quest

Gelukkig komt daaraan een einde, want Meta gooit zijn inlogsysteem voor Quest-headsets op de schop. Je hebt nu dus een Meta-account nodig, wat betekent dat je meer privacy op Facebook hebt, maar dat je dus we weer een apart ander account moet gaan maken. Op dit moment bestaan Meta-accounts namelijk nog niet.

Oculus is natuurlijk al lange tijd van Facebook en niet alle VR-fans zijn daar even blij mee. Eén van de redenen is dat inloggen alleen kan met een Facebook-account. Het is niet alleen irritant dat je daarmee wordt gedwongen een Facebook-account te maken: het betekent ook dat anderen die je bril gebruiken meldingen van je Facebook kunnen zien.

In het Meta-account moet je alsnog veel persoonlijke gegevens afstaan. E-mailadres, telefoonnummer, naam, geboortedatum en betalingsgegevens. Meta schrijft: “Je moet 13 jaar of ouder zijn (of 14 jaar of ouder in Spanje en Zuid-Korea) om een Meta-account aan te maken. Je Meta-accountgegevens zijn niet openbaar en je kunt meerdere Meta-accounts maken.“

Ze komen volgende maand online en dan moet je diezelfde maand nog je Meta-account aanmaken, als je tenminste nu Facebook gebruikt om in te loggen. Maakte je gebruik van een Oculus-account, dan heb je nog even: je kunt dan tot 1 januari 2023 nog op dat account inloggen. Het is mogelijk om accounts te migreren, waardoor je aankopen niet verloren gaan.

Zoveel accounts

Dat Meta-account heeft natuurlijk alles te maken met het aankomende metaverse, hoewel het bedrijf hiervan nog niet heel veel heeft laten zien. In ieder geval kan het account worden gebruikt voor bijvoorbeeld Horizon Worlds, het eerste metaverse van Meta. Op dit moment is dat echter nog niet live in Nederland. Komt dat dan ook snel, nu die speciale accounts komen? Het is te hopen, want we zijn alweer een jaar verder en de wereld wil graag zien wat dat zo gehypte metaverse van Meta kan inhouden.

Het is in ieder geval spannend wat er gebeurt wanneer mensen geen Meta-account willen aanmaken. Waarschijnlijk kunnen ze dan in ieder geval vanaf januari 2023 niet langer gebruikmaken van hun VR-headset. Hoe goed het ook is dat dat Facebook-account ervanaf is, is het niet erg positief dat je nu alsnog weer een ander account moet aanmaken. Zeker als je bijvoorbeeld ook een Oculus-account hebt. Het is te hopen dat dit juist een manier is om van al die aparte accounts af te komen, maar vooralsnog klinkt het meer als een manier om nog meer plekken te hebben waar je gegevens staan opgeslagen en die dus vatbaar zijn voor diefstal (en het verkopen van je gegevens).