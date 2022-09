Is dit de nieuwe Quest Pro-VR-headset van Meta?

Nog een maand en Meta onthult zijn nieuwe Quest Pro-virtual reality-bril. Een spannend moment, want dit zal waarschijnlijk een gateway worden naar het Metaverse van het bedrijf. Bovendien is de voorloper van deze headset erg populair: dat is namelijk Oculus Quest 2 (ook bekend als Meta Quest 2). Er is nu al een video opgedoken van het apparaat.

Twijfelachtige kwaliteit Het is zeker niet de beste video: de kwaliteit is erg slecht, de beelden zijn vaag en lijkt daarom bijna wel expres te zijn gelekt. Lekker Ramiro Cardenas geeft op Facebook aan dat hij het apparaat heeft gevonden op een hotelkamer, omdat deze waarschijnlijk door een gast was vergeten. Klinkt akelig veel als het bewust gelekte iPhone-in-een-bar-verhaal, vind je niet?

Project Cambria Hoe het ook zij, de video is er en door dit artikel heen vind je de belangrijkste screenshots uit die video, met dank aan Ramiro Cardenas. Het zijn niet op alle gebieden enorm verrassende foto’s, want Facebook heeft al vaker een aantal beelden van Project Cambria onthuld. Het lijkt dan ook te gaan om het apparaat dat we tot nu toe kenden als Project Cambria.



Not for resale Cardenas heeft zelfs de verpakking van het apparaat erbij, wat het lek wel iets betrouwbaarder lijkt te maken. Op de verpakking zien we Meta Quest Pro staan en een label waarop te lezen is: “Not for resale - engineering sample” (Niet voor doorverkoop - Ontwikkelaarsmonster). De betreffende ontwikkelaar die de headset in zijn hotelkamer had laten liggen heeft inmiddels ook aangegeven dat hij of zij iets vergeten is. Of ‘vergeten’, maar dat zullen we nooit weten.

Massief De headset zelf is zwart en de controller dito. Het design van de controller is net even anders dan wat we hebben gezien van Project Cambria. De controllers zijn niet meer een soort aureool, er is nu gekozen voor iets zonder donutgat maar gewoon helemaal massief. Hoe hij verder werkt wordt niet getoond in de video: het gaat nu alleen om de hardware.

Meta Connect Op 11 oktober zien we er sowieso meer van, want dan is er een nieuw Meta Connect-evenement waarin Meta-ceo Mark Zuckerberg het apparaat officieel zal onthullen. Zo weten we nu nog niet welke games erop verschijnen, of dat het simpelweg gebruikmaakt van de appwinkel die we al kennen van andere headsets van Facebook/Oculus. Of is de headset vooral bedoeld voor Meta’s Horizon Worlds of een ander metaverse waaraan het bedrijf potentieel werkt? Het is allemaal nog erg vaag en het is dan ook de hoop dat daar begin oktober meer over bekend wordt.