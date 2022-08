Meta's nieuwe VR headset komt in oktober

Mark Zuckerberg heeft in de podcast van Joe Rogan aangegeven dat de nieuwe virtual reality-headset van Meta in oktober verschijnt. Het gaat om Project Cambria, al is dat nog slechts de werknaam. De verwachting is dat het apparaat Meta Quest Pro zal heten. De kans is groot dat Zuckerberg de gadget lanceert rondom Connect, het evenement dat Meta elk jaar organiseert.

Project Cambria

"Voor het volgende apparaat dat in oktober uitkomt, zijn er een paar grote functies," zei Zuckerberg toen het in de podcast over virtual reality ging. "Je hebt straks de mogelijkheid om een soort oogcontact te hebben in virtual reality. Laat je gezicht volgen, want je avatar is niet alleen een statisch, stilstaand ding. Als je glimlacht, fronst of pruilt, of wat je uitdrukking ook is, dan kan de nieuwe headset dit realtime naar je avatar vertalen."

Zuckerberg heeft naast die lancering in oktober eigenlijk niets nieuws gezegd over de headset, al is er nog steeds een heleboel mysterie rond het apparaat. Wat wel bekend is, dat is dat het apparaat een high res kleurenscherm heeft en augmented reality waarbij je het gevoel hebt middenin die augmented wereld te staan.