​Wat we tot nu toe weten over de VR-bril van Apple

Er komt steeds meer naar buiten over de VR-bril van Apple. Apple zegt er zelf nog niets over, maar bronnen om het bedrijf heen doen dat volop. Dit is wat we tot nu toe weten over deze volledig nieuwe gadget van Apple.

VR-bril van Apple Apple maakt een mixed realitybril, wat betekent dat je hem zowel als virtual realitybril als augmented realitybril kunt gebruiken. Je kunt dus met de bril op de echte wereld (door een camera) zien, waarbij er dan virtuele objecten op de echte wereld worden geplaatst, of je kunt bijvoorbeeld games spelen waarbij je volledig in de virtuele wereld bent. Het apparaat is qua uiterlijk hoogstwaarschijnlijk ongeveer gelijk aan de Quest 2, de immens populaire VR-bril van Facebook. Het apparaat bestaat uit twee 4K-schermpjes die je voor je ogen hebt. Dankzij camera’s kun je je omgeving zien. Misschien nog wel interessanter is dat Apple er een nieuw besturingssysteem voor heeft ontwikkeld. Het heeft natuurlijk al iPadOS voor zijn tablets, MacOS voor zijn computers en iOS voor zijn mobiele apparaten, maar daar komt nu RealityOS bij. Hoe dit verder in zijn werk gaat of hoe het eruitziet is echter nog een groot vraagteken voor de buitenwereld.

Virtual Reality Die buitenwereld heeft trouwens wel een aardige portemonnee nodig om de bril uiteindelijk te kunnen bekostigen. Met een prijskaartje van minimaal 1.900 euro ben je er een aanzienlijk hoger bedrag aan kwijt dan aan bijvoorbeeld Facebook Oculus Quest 2. Dat is echter niet heel gek, want Apple wil er niet per se de doorsnee persoon mee aanspreken, maar juist professionals. Verder blijkt vooral The Information veel informatie te hebben over de nieuwe gadget van Apple: zo is deze week naar buiten gekomen dat het om een standalone apparaat gaat, waarbij Apple wel heeft gekozen om in te leveren op de kracht van de gadget. Er waren in eerste instantie twee varianten gemaakt: eentje met een basisstation, die zou worden voorzien van de krachtige M1-ultra-chip en een standalone apparaat. De topmensen bij het techbedrijf zouden hebben gekozen voor de standalone variant, waarschijnlijk om te zorgen dat je meer bewegingsvrijheid hebt.

Nieuwe wereld Het blijkt een nogal intens proces te zijn geweest, waarin moest worden gezorgd voor 14 camera’s op de gadget, wat vrij veel is. Ook waren de processoren al heel lang in ontwikkeling, wat het ook moeilijker maakte om snel keuzes te maken. Zeker als een de topmannen middenin de ontwikkelingsfase weggaat bij Apple. Gelukkig is de beste man, Jony Ive, aangebleven als adviseur. Zeker nu Apple een wereld betreedt waarin het niet echt bekend is, is het goed om de beste adviseurs om je heen te verzamelen. Waarschijnlijk wordt de VR-headset van Apple later dit jaar aangekondigd, met een releasedatum ergens in 2023. De VR-headset staat overigens los van de AR-bril die Apple ontwikkelt: die zou meer op een Ray-Ban Wayfarer lijken en hier wordt pas over meerdere jaren een eerste aankondiging van verwacht.