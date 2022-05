De voordelen en nadelen van augmented reality-brillen

Google toonde gisteren op de valreep zijn nieuwe augmented reality-bril. Een verrassing, maar ook weer niet: immers heeft Google ooit zijn Google Glass uitgebracht. Echter kwam die met de nodige problemen en het is de vraag of de wereld er nu wel klaar voor is. Augmented reality-brillen hebben zo hun plussen en minnen.

Het grootste nadeel van augmented reality-brillen is dat het voor anderen niet zo prettig is. Veel mensen zijn toch niet zeker wat jij allemaal op je augmented reality-bril aan het doen bent. Ben je die persoon aan het scannen, aan het filmen, zit je stiekem appjes te lezen? Het is één van de redenen dat Google Glass tien jaar geleden geen hit is geworden, want er waren simpelweg te veel zorgen rondom de privacy van mensen die er misschien helemaal niet op zitten te wachten ‘gezien’ te worden.

Het grootste voordeel van augmented reality vlak voor je ogen is dat je meteen op de hoogte bent. Handig als je op straat wandelt en je ziet een berichtje binnenkomen, dat je dan ook snel even kunt lezen. Dat scheelt weer een telefoon uit een zak moeten pakken, unlocken en naar beneden kijken. Je leest het berichtje en kijkt dan meteen weer voor je. Ook als er bijvoorbeeld een aardbevingswaarschuwing is of een storm op komst, dan zie je bijvoorbeeld meteen een melding voor je ogen verschijnen.

Maar natuurlijk kan het ook problemen geven. Stel dat je in de auto zit en er komt een berichtje binnen, dan kan dat toch enorm afleiden en voor gevaarlijke situaties zorgen. Je kunt je ogen wel op de weg houden, maar als er een berichtje oppopt is de kans groot dat je toch even daar naar kijkt. Nu is het uiteraard niet aan te raden om een augmented realitybril te dragen bij het autorijden, maar zelfs als je op straat wandelt of bijvoorbeeld kookt dan kan de bril net 1 seconde afleiding bieden terwijl je je ogen moet houden op wat je aan het doen bent.

Het voordeel van augmented reality, zeker ten opzichte van virtual reality, is dat je nog steeds de echte wereld ziet. Je krijgt immers een virtuele laag over de echte wereld heen, waardoor je je nog steeds bewust bent van je omgeving. Dat mis je als je een virtual reality-bril op hebt. Zelfs als je op je telefoon kijkt dan word je heel even uit de echte wereld gehaald en dat is niet het geval als je een AR-bril op je neus hebt.

Voordeel: Directe vertalingen

Google heeft nog weinig vrijgegeven over zijn augmented reality-bril, maar zegt wel dat het live vertalingen mogelijk maakt. Denk je eens in: je gaat naar Japan, zet je bril op, en je kunt met iemand die ook zo’n bril op heeft een gesprek voeren terwijl je je eigen taal spreekt (en leest, wanneer die ander spreekt). Natuurlijk is dit nog toekomstmuziek en zal het vooral goed werken in bijvoorbeeld Engels, maar het idee is natuurlijk fantastisch. Tech heeft de wereld al aanzienlijk kleiner gemaakt en als we zelfs taalbarrières kunnen overstijgen, dan wordt bijvoorbeeld zaken doen en vrienden maken nog makkelijker.

Nadeel: Brillen beslaan

We hoeven gelukkig nu even geen mondkapjes op (maar nog wel in het vliegtuig), maar dat kan zomaar weer moeten. Ook als je in een warm land bent of zelf simpelweg heel erg warm bent, dan kan je bril beslaan. Dan zie je even niets meer. Uiteraard heeft een augmented reality-bril dezelfde problemen als een gewone bril. Ze zijn bijvoorbeeld ook erg kwetsbaar, dus één keer per ongeluk op de bril zitten en hij is stuk. Aan de andere kant heeft deze bril wel als voordeel dat hij misschien in de toekomst zelfs op sterkte kan, waardoor je als brildrager een soort ultrabril kunt opzetten en hetzelfde ziet als de persoon die de standaard AR-bril opzet.