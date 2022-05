Project Cambria: Mark Zuckerberg geeft nogal mysterieuze demo

Meta heeft een groot aantal VR-brillen in de maak en één van de spannendste exemplaren is Project Cambria. Mark Zuckerberg heeft hem gedemonstreerd. Tenminste, denken we.

Project Cambria

In een nogal aparte demovideo laat de ceo van Meta zien hoe hij de nieuwe virtual reality-bril test. Echter is de bril constant uitgeblokt, waardoor we niet zeker kunnen weten of het Project Cambria is of misschien wel die nieuwe AR-bril van Google. Natuurlijk wil Facebook het uiterlijk van de nieuwe bril nog even geheim houden, al kan het ook zijn dat hij nog een prototype op zijn gezicht heeft dat nog niet definitief is.

De demo gaat dan ook niet over het uiterlijk van het apparaat, maar over welke toepassingen je er zoal op kunt verwachten. Het is een mixed reality-bril, wat betekent dat hij zowel volledig virtual reality kan weergeven als augmented reality. Denk bijvoorbeeld aan een ervaring waarin je in een volledige gamewereld bent, of waarin je de kamer ziet waarin je je bevindt met daarin een soort hologram van je yoga-instructeur.