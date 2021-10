​Oculus werkt aan een nieuwe, luxe VR-bril

Bij het AR-gedeelte van het apparaat zie je niet direct de wereld om je heen, maar zie je de wereld dankzij camera’s wel zo realistisch mogelijk. Vervolgens ‘projecteert’ de bril hier een soort digitale schil op, waardoor je dus dat half echte wereld-, half virtuele wereld-effect krijgt. Hoe dat precies werkt, hoe de bril er exact uit komt te zien en wat hij moet kosten, dat is allemaal nog gehuld in mysterie. Wel gaat het echt om een premium apparaat, dat dus waarschijnlijk vrij hoog in prijs is.

Project Cambria

In ieder geval zal Project Cambria veel samenhangen met het metaverse wat Facebook (dat straks Meta heet) wil bouwen. Zo gaat bijvoorbeeld Oculus Quest 2 ook Meta Quest heten. Horizon Home is een nieuwe virtuele hub waarin je andere mensen kunt ontvangen. Zo kun je virtueel samen een film kijken of gamen. Het is een verbetering van de huidige Home-omgeving binnen Oculus Quest 2.

We willen graag meer zien van het metaverse van Facebook. Het heeft gisteren aangekondigd dat het nu onder de naam Meta doorgaat en dat het een heel metaverse wil bouwen. Dat betekent dat Facebook als social media platform waarschijnlijk opgaat in dat metaverse, waarbij dus ook virtual reality een steeds grotere rol gaat spelen.

Het project, Cambria, is nu nog in een prototypefase en gaat waarschijnlijk volgend jaar in productie. Zo zou het project volgend jaar wel al moeten verschijnen voor consumenten.