​Oculus krijgt optie waarmee je VR met de echte wereld combineert

Tegen UploadVR heeft Facebook gezegd dat de beelden van je omgeving meteen op het apparaat worden verwerkt en niet worden opgeslagen. Op zich hadden Oculus Quest, Quest 2 en Rift S de Passthrough-technologie al, waardoor je snel kunt kijken wat er om je heen gebeurt in de echte wereld, maar zo innovatief als het nu is, dat bestond eerder nog niet.

Het idee is dat Passthrough zorgt dat ontwikkelaars video’s vanuit de sensoren van Quest 2 in hun games kunnen stoppen, waardoor je als het ware de echte wereld om je heen ziet. Je kunt dan bijvoorbeeld een videomeeting hebben met je collega’s waarbij je met een schuifje kunt aangeven hoeveel virtuele wereld en hoeveel echte wereld je wil zien. Wil je bijvoorbeeld wel je eigen laptop zien, maar wel het virtuele hoofd van je collega, dan kan dat.

Facebook komt met een Passthrough-API voor Oculus. Hiermee kunnen ontwikkelaars de virtual reality-ervaring van Oculus combineren met de echte wereld. Het is geen augmented reality, maar het is wel een mix tussen virtual reality en de echte wereld. Hoe dan?

Virtual Reality

Het is niet alleen handig voor zakelijke calls, maar juist voor gaming is het interessant. Je kunt dan een echte wereld met een gamewereld combineren. Dat zal lijken op Pokémon Go, waarbij je bijvoorbeeld Pikachu op je telefoonscherm ziet, met als achtergrond de echte wereld. Echter kan een augmented reality-Pokémon zich bijvoorbeeld niet schuilhouden achter een meubel. Hij moet er altijd bovenop zitten, staan of liggen. Virtual Reality is wat dat betreft slimmer en zou zelfs kunnen herkennen dat er een tafel is, en bijvoorbeeld een personage half achter een tafel verstoppen.

Dat kan niet meteen al, want het gaat nog om een vroege ontwikkelfase. Facebook is dus naarstig op zoek naar ontwikkelaars die met deze technologie geweldige game-ervaringen gaan maken. Hopelijk game-ervaringen die niet worden verstoord door reclames, want hierover is wat controverse ontstaan toen Facebook aankondigde dat het de reclames wil personaliseren. Het is al vervelend dat je Facebook Messenger-berichten op je Oculus te zien zijn (vooral als je hem even bij iemand anders opzet), maar dit is weer een stap verder.