Zuckerberg toont prototype van compacte VR-headset

Meta werkt al langere tijd aan de ontwikkeling van lichtgewicht VR-headsets, onder andere voor het Metaverse. Onlangs toonde Mark Zuckerberg, samen met de belangrijkste wetenschapper van het Meta’s Reality Labs, Michael Abrash, een aantal ontwerpen van VR-headsets. De Holocake 2 was daarvan, zeker als het gaat om een lichtgewicht headset, de meest hoopgevende. Het is een nieuwe, doorontwikkelde, variant van een design prototype, de Holocake 1 dus, uit 2020.

Voorlopig nog niet beschikbaar

Het feit dat er dus al een doorontwikkeld prototype van dit concept bestaat, wil overigens niet zeggen dat we een dergelijke VR-headset op korte termijn al in de schappen mogen verwachten. Daarvoor zijn er nog te veel uitdagingen die overwonnen moeten worden. Zo is er nog geen oplossing voor de laserlichtbron. “We zullen nog veel moeten ontwikkelen om een voor de consument levensvatbare laser te maken die aan onze specificaties voldoe. Die moet zowel veilig, goedkoop als efficiënt zijn. En uiteraard binnen het slanke design van de VR-headset passen", aldus Zuckerberg.

Maar, Meta geeft met de Holocake 2 wel duidelijk aan waar het naar toe wil. Compacte en lichte VR-headsets, die dus gemakkelijk mee te nemen én ook echt draagbaar zijn zonder oncomfortabel te worden voor zowel ogen als neus.