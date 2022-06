Meta vraagt grote geldpercentages van appmakers voor VR-apps

Het is al jaren een groot punt van discussie tussen appmakers aan de ene kant en grote techbedrijven aan de andere. We hebben het gezien met Epic Games en Apple (én Google). Epic Games vond het niet eerlijk dat Apple een percentage van maar liefst 30 procent van de inkomsten van de app afsnoepte en kwam met een eigen betaalsysteem. Tot ergernis van Apple, dat op zijn beurt de enorm populaire Epic-game Fortnite uit de App Store haalde. Rechtszaken volgden en Epic werd een soort van in het gelijk gesteld. Echter is Apple koppig: het heeft de app nog steeds niet in de App Store teruggeplaatst.

Terwijl Meta druk verder bouwt aan zijn metaverse, is het ook nog steeds het moederbedrijf van Oculus, maker van virtual realitybrillen. De apps die op die brillen worden gebruikt, die maakt Meta niet allemaal zelf, dat doen derden. Die derden zijn boos, want Meta zou onredelijke eisen stellen en hypocriet zijn. Waarom? Omdat het geld verwacht van ontwikkelaars die hun apps in de VR-appwinkel van Meta willen zetten.

App Store

Op telefoons is het ecosysteem nu eenmaal zo gegroeid. Er is de laatste tijd wel wat ineperkt, want in veel gevallen hoeven apps maar 15 procent af te dragen. Het is echter niet wenselijk voor appmakers. In het geval van de appwinkels is het echter nog voor te stellen waarom dit zo werkt: er zijn zoveel telefoons die toegang hebben tot die winkels, dat je eigenlijk wel moet als ontwikkelaar. Het lijkt met VR-apps helaas dezelfde kant op te gaan en dat vinden veel ontwikkelaars totaal niet fair.

Immers besluit Meta VR-brillen te maken en die wil natuurlijk graag dat er content op te vinden is. Het liefst bekende spellen van grote gamemakers, of spellen die speciaal voor hun VR-bril beschikbaar worden gemaakt. Het neemt ook hierin hetzelfde standpunt als bij telefoons: ‘wij bieden je app aan in onze appwinkel en daarvoor moet je ons niet alleen dankbaar zijn, omdat we je aan zo’n groot publiek koppelen, maar je moet ook ons betalen voor deze bevoorrechte positie.’ Appmakers vinden dat onzin: zonder de app van appmakers, zou het succes van die VR-bril heel anders zijn. Een telefoon koop je om veel meer redenen dan een VR-bril.