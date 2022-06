Dit wordt je wallet voor het metaverse van Meta

Mark Zuckerberg heeft aangekondigd hoe je straks in het metaverse van Meta kunt betalen. Of de valuta Zuckbucks er komt is nog onbekend, maar in ieder geval heet je digitale portemonnee Meta Pay. Het is niet zo heel spannend: Facebook Pay gaat Meta Pay heten.

Bericht van Mark Zuckerberg

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, is in volle vaart bezig met het creëren van zijn metaverse. Of het gaat lijken op het eind 2021 gelanceerde Horizon Worlds is nog onduidelijk, maar als we terugdenken aan de eerste aankondiging van Mark Zuckerberg dan is dat zeker wel het geval. Een 3D-wereld waarin je kunt doen wat je wil: winkelen, gamen, motorrijden, meetings houden, terwijl jij fysiek in je eigen woonkamer staat met een virtual realitybril op.

In een Facebook-post geeft de CEO aan dat Facebook Pay nu Meta Pay heet. Het is nog geen wallet voor het metaverse, maar daar wil het bedrijf wel naartoe. Het bedrijf werkt aan een manier om je eigen identiteit tot in de puntjes te kunnen creëren in de virtuele wereld, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de echte wereld. Je moet immers je designerkleding voor je avatar wel kunnen betalen met echte-wereld-geld. Je kunt met je wallet digitale kleding, online ervaring, muziek, kunst en kaartjes voor virtuele evenementen kopen.