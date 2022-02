​De volgende grote stap in het metaverse is de infrastructuur

Op dit moment vindt in Barcelona MWC plaats: een van de grootste mobiele telefoniebeurzen ter wereld, al gaat het om veel meer dan mobiele telefoons alleen. Zo is onder andere Meta aanwezig om de volgend stap in de opbouw van het metaverse in te luiden: infrastructuur.

Zo heeft het al een samenwerkingscontract gesloten met een Spaanse provider en het zal ongetwijfeld voor Nederland ook in gesprek gaan met KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. Het is immers nodig om een stevig netwerk te hebben en het feit dat er onder andere op steeds meer plekken in ons land glasvezel ligt, zal hierbij waarschijnlijk een grote rol kunnen spelen in het verbeteren van ons internet, waardoor we onder andere nieuwe initiatieven als het metaverse kunnen benaderen.

Heel sexy is het onderwerp niet, maar Meta heeft meer nodig dan alleen de infrastructuur die er al is voor Facebook. Het metaverse vraagt namelijk aanzienlijk meer van een internetverbinding dan de gemiddelde timeline op het social medium. Vandaar dat het zoekt naar partners die kunnen helpen bij het zekerstellen van de infrastructuur, zodat straks iedereen die wil op het Metaverse kan gaan.

Alles moet groter, sterker en beter, want in een VR-wereld moet er niet alleen heel veel worden ‘gezonden’, er is ook feedback vanuit de gebruiker die razendsnel moet worden verwerkt. Je kunt het ongeveer zien zoals cloudgamen: de game draait ergens op een server en je eigen hardware hoeft dus niet fantastisch te zijn, maar je internetverbinding heeft het zwaar te verduren, omdat het wel de informatie allemaal moet doorgeven.

Mark Zuckerberg: “Vandaag staan we aan het begin van de volgende transitie terwijl we bouwen aan de metavers. Het creëren van een echt gevoel van aanwezigheid in virtuele werelden die worden geleverd aan slimme brillen en VR-headsets, vereist echter enorme vooruitgang in connectiviteit. Groter dan alle stapsgewijze veranderingen die we eerder hebben gezien."

Toegang tot het internet

Zo is dat straks ook met het metaverse. Meta vraagt hierbij niet alleen of er partners zijn die willen hebben om deze infrastructuur op te zetten: het is ook van plan om nieuwe, baanbrekende technologieën te ondersteunen. Dat wordt nog een uitdaging, want 4 op de 10 aardbewoners heeft niet eens toegang tot het internet, laat staan tot internet dat zo stevig in zijn schoenen staat dat het het metaverse aankan. Zeker nu het in discussies vaak gaat over inclusiviteit, zal Meta dus ook hier veel aandacht aan moeten besteden.

Het leunt niet alleen op partners van buitenaf om zijn metaverse mogelijk te maken. Zo heeft het zetel genomen in een consortium dat zorgt voor de langste onderzeese kabel ooit gemaakt, waarmee 3 miljard mensen internetconnectie moeten krijgen. Deze kabel zou in 2023 ‘online’ gaan en het zou de Europese en Aziatische economieën met maar liefst een half biljoen dollar spekken in tegen 2025.