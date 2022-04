​Heet de valuta voor het metaverse van Meta 'Zuck Buck'?

Het voelt als een 1 april-grap die een week te laat komt, maar het schijnt echt zo te zijn: Meta maakt een nieuwe digitale valuta genaamd ‘Zuck Bucks’. Erg opvallend, aangezien ceo Mark Zuckerberg niet per se een heel positief imago heeft. Was inderdaad Facebucks geen leukere naam?

Zuck Bucks

De Zuck Buck is wel een digitale munt, maar het is geen cryptomunt zoals Bitcoin of Ethereum. De Financial Times rapporteert dat Meta’s digitale munt in de wandelgangen van het Meta-kantoor Zuck Buck wordt genoemd, wat niet per se betekent dat dat ook de uiteindelijke naam wordt van de digitale munt. Waarschijnlijk zijn het een soort muntjes zoals je ook in games tegenkomt, waarmee je bepaalde items voor je personage kunt kopen. Zo zou Meta zich laten inspireren door Roblox, de onder kinderen heel populaire game waarin je kunt betalen met Robux.

We weten al dat Meta’s metaverse niet decentraal wordt zoals veel andere metaverses zoals Decentraland en Sandbox wel zijn opgebouwd. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er een digitale munt zou worden geschapen waarover Meta de scepter zwaait. Bij een cryptomunt, die dus decentraal is, is er niemand ‘de baas’ over de munt. Bij een digitale munt is dat wel zo. Dus waar je bij Bitcoin bij het verliezen van je codes dikke pech hebt, zou je bij een virtuele munt van Meta misschien nog op een andere manier toegang kunnen krijgen.