Overzicht: Dit zijn de leukste 1 aprilgrappen van 2022

In Engelstalige landen heeft men met het over April Fool's Day en de Fransen noemen 1 april, poisson d'avril. Het is de dag waarop iedereen grappen uithaalt. En deze trend die vele jaren geleden ook is overgewaaid naar het internet. Google staat bekend om zijn vele grappen en grollen op deze 1 april maar steeds meer andere grote merken en (tech)bedrijven hebben hun creatieve brein ingezet voor de betere 1 april grappen.

Hieronder een overzicht van de leukste 1 april grappen van 2022 die we tot nu toe zijn tegenkomen. Een overzicht dat we in de loop van de dag verder aan zullen vullen. Kom jij leuke dingen tegen die zeker in dit overzicht niet mogen ontbreken, laat het hieronder dan even in de reacties weten, mail de redactie of deel het via een van onze sociale kanalen, zodat we ook die nog toe kunnen voegen.

Een van de leukste 1 april grappen van Nederland?

In 1962 was Nederland in rep en roer omdat er een beeld van het Paaseiland aan was gespoeld in Zandvoort. Het bleek uiteindelijk om een grap te gaan van beeldhouwer Edo van Tetterode.