​Mark Zuckerberg wil NFT's op Instagram

Nadat Twitter al is gekome met de mogelijkheid om een avatar te maken van een NFT (inclusief verificatie dat het wel echt jouw NFT is), heeft Meta’s Mark Zuckerberg besloten dat deze eigendomsbewijzen ook op Instagram bruikbaar moeten worden. Binnen de komende maanden zouden ze al moeten uitrollen op het social medium. Dit is wat we ervan kunnen verwachten.

Heel specifiek is Zuckerberg niet geweest, dus helemaal in detail weten we niet hoe non-fungible tokens eruit gaan zien op Instagram. Tijdens het techevent South by Southwest sprak hij over de mogelijkheid om je NFT’s ‘in te brengen’ in Instagram, waarbij hij hoopt dat je dan straks ook objecten kunt minten binnen die omgeving. Minten maakt deel uit van mijnen, waarbij nieuwe coins worden gemaakt door nieuwe blocks te maken, die via een specifiek protocol weer in de blockchain worden gezet.

Moederbedrijf Meta kan echter wel wat positief nieuws gebruiken, want het is wederom op de bon geslingerd. Ditmaal door een Ierse privacywaakhond die 17 miljoen euro wil voor het overtreden van Europese privacyregels met betrekking tot datalekken in 2018. Hoewel 17 miljoen euro voor een machtig en groot bedrijf als Meta een druppel op de gloeiende plaat is, is de negatieve publiciteit alleen maar meer een reden voor het bedrijf om Facebook als naam te wijzigen in Meta: er kleven immers veel imagoproblemen aan de naam Facebook. Toch blijft het social media-platform Facebook wel zo heten.

NFT's minten

Bovendien is het onduidelijk wat, naast je avatar veranderen, de link is met Instagram. Kun ej straks mensen met geminte NFT’s bepaalde toegang geven of kun je bijvoorbeeld je posts als non-fungible token verkopen. In ieder geval lijkt het in eerste instantie nog om het redelijk onschuldige aanpassen van je avatar te gaan, en dan komt er later waarschijnlijk de optie om te minten, en dan nog later een marktplaats waar je ze ook daadwerkelijk kwijt kunt.

NFT’s zijn eigendomsbewijzen van digitale objecten, zoals video’s, afbeeldingen en nummers. In de blockchain, een ketting waarvan alle schakels verschillende computers over de hele wereld zijn, wordt vastgelegd welk nummer een NFT heet en wat er precies mee is gebeurd. Hoewel het op dit moment erg populair is en het ene na het andere bedrijf met NFT’s komt (zelfs in thema’s zoals de Formule 1), is het tegelijkertijd iets wat veel energie kost en daardoor als zeer schadelijk voor aarde wordt gezien. Er zijn wel NFT’s die duurzaam zeggen te zijn, maar alsnog zijn er veel computers die veel rekenwerk moeten doen, wat gepaard gaat met het gebruiken van veel stroom.