17 miljoen euro boete voor Meta vanwege slecht beveiligde data

De privacy waakhond van de EU, de Ierse Data Protection Commission, heeft Meta een boete opgelegd van 17 miljoen euro. Het bedrijf zou volgens de waakhond in 2018 te weinig gedaan hebben om een aantal datalekken te voorkomen. Of, zoals de commissie stelt, ‘Facebook heeft gefaald om de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen’.

Eerste AVG-zaak uit 2018 meteen raak

De zaak die de EU onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen Meta, dat toen nog onder de naam Facebook opereerde, aanspande is dus meteen raak. Het betrof een datalek bij Facebook waardoor de gegevens van meer dan 50 miljoen facebook-accounts gecompromitteerd zijn. De zaak werd eind 2018 aangespannen en betrof om precies te zijn twaalf meldingen van inbreuk op de servers van het bedrijf. Daaronder ook een softwarefout waardoor externe ontwikkelaars toegang hadden tot de foto's van miljoenen gebruikers.

Gesteund door de AVG-wetgeving hebben de privacyregelgevers in de EU de bevoegdheid om boetes op te leggen die tot maximaal 4 procent van de jaaromzet van een bedrijf kunnen oplopen, afhankelijk van de ernst van de privacy schendingen en/of datalekken. De praktijk laat echter ook zien dat de onderzoeken doorgaans veel tijd in beslag nemen en lang duren, zeker als het om acties gaat tegen de zogenoemde tech-giganten.

Meta is het uiteraard niet eens met de nu opgelegde boete en stelt: "Deze boete gaat over het bijhouden van gegevens uit 2018 die we sindsdien hebben bijgewerkt, niet over het niet beschermen van de informatie van mensen", aldus het bedrijf in een e-mail aan Bloomberg.