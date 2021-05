WhatsApp gaat gebruikers ‘dwingen’ de nieuwe voorwaarden te accepteren

Dat neemt echter niet weg dat die gebruikers, net als alle andere WhatsApp gebruikers, wel de nieuwe WhatsApp gebruiksvoorwaarden zullen moeten accepteren. Dat moet in principe vóór 15 mei, de dag waarop de nieuwe voorwaarden alsnog van kracht worden. Gebruikers die dat ook daarna niet doen, zullen regelmatig via een popup-melding herinnerd worden om die voorwaarden alsnog te accepteren.

Volgens WhatsApp is er geen sprake van dat het bedrijf (nog) meer gebruiksdata met Facebook gaat delen en hebben de nieuwe voorwaarden op dat gebied alleen gevolgen voor zakelijke accounts. Die kunnen dan makkelijker een koppeling maken met Facebook. WhatsApp zal de wens van gebruikers die er aanvankelijk voor gekozen hebben dat ze niet willen dat hun gegevens met Facebook gedeeld worden, blijven honoreren.

Er is al enkele maanden gedoe over de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. Oorspronkelijk zouden die in februari van kracht moeten worden, maar na kritiek dat de WhatsApp met die nieuwe voorwaarden toestemming zou krijgen om meer persoonlijke gegevens te delen met moederbedrijf Facebook, werd besloten die plas even op te houden. Tot 15 mei, dan worden ze alsnog van kracht. Wie ze niet accepteert zal uiteindelijk op de blaren moeten zitten.

WhatsApp wordt langzaam uitgeschakeld

Weiger je vervolgens nog steeds de nieuwe voorwaarden te accepteren, dan zal WhatsApp geleidelijk een stille dood sterven, in ieder geval op jouw toestel. Dit betekent dat functies langzaam maar zeker wegvallen totdat de app helemaal niet meer werkt. Wanneer dat gebeurt? Dat blijft een verrassing. WhatsApp zegt namelijk dat de beperkingen niet alle voorwaarden weigerende gebruikers op hetzelfde moment zullen treffen. Wat wel duidelijk is, is dat nadat de beperkingen gevoeld worden, het nog slechts enkele weken duurt voordat de app helemaal niet meer werkt. De twee fases van de dood van WhatsApp zijn:

Je hebt geen toegang tot je lijst met chats, maar je kunt nog wel inkomende telefoon- en video-oproepen beantwoorden. Als je meldingen hebt ingeschakeld, kun je erop tikken om ze te lezen, reageren op een bericht of terugbellen na een gemiste telefoon- of video-oproep. Na enkele weken beperkte functionaliteit kun je geen oproepen en meldingen meer ontvangen en stuurt WhatsApp ook geen berichten en oproepen meer naar je telefoon.

Accounts worden NIET verwijderd

Het goede nieuws, voor zover je daarover dan nog mag spreken, is dat WhatsApp de accounts van de voorwaarden weigerende gebruikers niet zal verwijderen. Daar was eerst wel sprake van. Mocht je je na enkele dagen of weken toch bedenken, en de voorwaarden alsnog accepteren, dan kun je op hetzelfde account vrolijk verder appen.