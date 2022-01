Einde in zicht voor Facebook’s cryptomunt

Wat ooit begon als een idee om een eigen digitale valuta te starten, om zo een revolutie te weeg te brengen in de financiële dienstverlening, wereldwijd, is nu verworden tot een idee dat nooit werkelijkheid werd en nu aan het eind van zijn levenscyclus lijkt te komen. Vorig jaar stapte de oprichter van Diem, David Marcus, al op bij Facebook (nu dus Meta). Vervolgens werd nog wel getracht de digitale munt uit te gaan geven met hulp van de Silvergate Capital Corp, maar ook dat plan strandde na tegenwerking van de U.S. Federal Reserve.

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Facebook – voordat het de naam Meta aanmat – aankondigde een eigen cryptomunt te willen introduceren, de Libra . Vrijwel direct na die aankondiging, het geesteskindje van Mark Zuckerberg, kwam het plan - en Zuckerberg zelf - onder het vergrootglas van financiële toezichthouders en regelgevers te liggen. Niet lang daarna besloten diverse partijen die zich bij het Libra initiatief aangesloten hadden, zoals creditcardmaatschappijen, hun samenwerking op te zeggen en langzaam, maar zeker, verdween de cryptomunt van Facebook naar de achtergrond. Daar kon ook een naamswijziging, naar Diem, geen verandering in aanbrengen.

Gesprekken over verkoop

Vandaag weet Bloomberg, op basis van anonieme bronnen, te melden dat de eigenaren van Diem met een aantal investeringsbanken in gesprek zijn om een verkoop van het intellectuele eigendom van Diem te bewerkstelligen. Op dit moment heeft Meta ongeveer een derde van de aandelen van Diem in handen. De rest is eigendom van de Diem Association. Op diens website wordt een lijst van partners genoemd, maar het is volgens Bloomberg niet duidelijk wie, en hoeveel, sinds de oprichten ook echt geïnvesteerd hebben in het initiatief.

Daarnaast wordt ook gekeken naar een nieuwe werkplek voor de techneuten die er nog werken. De bronnen benadrukten wel dat de gesprekken zich nog een een pril stadium bevinden. Echter, als er inderdaad gesproken wordt over een mogelijke verkoop, en overname van het personeel, dan is het, wat Meta betreft, wel gedaan met Diem. De afgelopen maanden zijn de meeste investeerders ook al van boord gesprongen.